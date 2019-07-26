搶下許志安檔期！　男星爆劈5女…連累搭檔「16年首場紅館演唱會」取消

記者傅家妤／綜合報導

香港男星許志安因先前的出軌風波，宣布暫退演藝圈，原本於9月中的香港紅館演唱會也一併取消，隨後該檔期由男團「Boyz」接下，沒想到25日成員之一張致恆被爆出劈腿5女醜聞，前女友梁皓恩放話尋死，鬧出不少風波，他的經紀公司稍早也出面回應，證實Boyz的演唱會將擱置。

▲許志安先前被拍到與黃心穎在計程車上熱吻，形象受重挫，宣布暫退演藝圈。（圖／翻攝自IG／黃心穎）

張致恆2016年和女星梁皓恩（April）交往後，鄭重表示不會再花心，更坦言是以結婚為前提交往，本以為他真的洗心革面，沒想到25日他突宣布結婚，但新娘不是梁皓恩，而是一名女粉絲，且連小孩都生了，梁皓恩一夕間成了小三，氣得以死要脅他出來面對，隨後還有另一名女網友跳出控訴，自稱也是被張致恒欺騙感情的受害者，而且除了自己以外，男方還有其他小三、小四，同一時間劈腿5女。

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▲張致恆宣布當爸，卻意外牽扯出桃色醜聞。（圖／翻攝自IG／張致恆）

據香港媒體《香港01》報導，張致恆目前與團員關智斌在泰國拍攝演唱會宣傳影片，兩人所屬的經紀公司稍早發出聲明，證實原定於9月舉行的Boyz演唱會將會擱置，「公司現正積極商討及研究處理方案。一旦落實，將第一時間向各位交待。多謝各位。」經紀人霍汶希解釋，目前張致恆尚有許多事情需要處理，擔心對方不能以最佳狀態籌備演場會，因此寧願選擇取消。

▲張致恆、關智斌2003年組成Boyz出道，直到近年才再度合體開唱。（圖／翻攝自IG／張致恆）

「Boyz」由張致恆與關智斌組成並於2003年出道，期間關智斌一度因為個人原因退出，張致恆先後搭檔麥子豪及陳徫霆，2006年曾改名Sun Boy'z，不過隨著麥子豪及陳徫霆退出，關智斌回歸並在2018年宣布將舉辦演唱會，隨後遇上許志安因為出軌事件，演唱會取消，兩人搶下了對方紅館的檔期，這次也是他們出道16年以來，首度在香港紅磡體育館開唱，沒想到如今卻因為張致恆被爆出桃色醜聞，導致演唱會擱置，讓粉絲心碎不已。

▲張致恆、關智斌演唱會證實取消。（圖／翻攝自IG／張致恆）