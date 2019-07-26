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李棟旭《驚悚考試院》醫師造型曝光！溫暖眼神網驚：代表回來了

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《驚悚考試院（타인은 지옥이다，直翻為他人即地獄）》改編自暢銷驚悚網漫，由任時完、李棟旭等人主演，最新釋出預告，李棟旭化身白袍牙醫，溫暖眼神微笑看著小朋友病患，網友大呼「根本是代表上身」（他在剛結束的《Produce X 101》擔任國民代表），讓恐怖氛圍也舒緩許多。

▲《驚悚考試院》李棟旭劇照。（圖／翻攝自OCN臉書）

▲《驚悚考試院》李棟旭劇照釋出。（圖／翻攝自OCN臉書）

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擅長製作驚悚、懸疑劇情類電視劇的OCN電視台，即將於8月31日播出改編自同名網漫的《 驚悚考試院》，稍早釋出3張李棟旭劇照，也是他在本劇首次曝光的造型，戴著細框眼鏡與白口罩，全身白衣為小朋友看牙，還有一張露出溫暖微笑，讓網友看了都要融化。

▲《驚悚考試院》李棟旭劇照。（圖／翻攝自OCN臉書）

▲李棟旭溫暖微笑彷彿《101》代表上身。（圖／翻攝自OCN臉書）

尤其他剛卸下大型選秀節目《Produce X 101》的主持人「國民代表」一職，揭露他私底下總為練習生著想、溫暖善良的一面，讓粉絲直呼這齣戲根本是天使代表的延伸，留言寫「瘋了瘋了！李棟旭怎麼帥成這樣，要瘋了！」、「給這樣帥的醫生看牙都不怕了」、「代表的新戲播出一定會支持！」

根據OCN表示，李棟旭是原著漫畫沒有的角色，飾演一位牙醫醫生，在男主角任時完居住的考試院附近營運一間牙醫診所，先前曾傳出他飾演的角色是尹鍾宇隔壁房的變態，但在讀本會上他則介紹自己將成為男主角可靠的有力助手。《 驚悚考試院》將於8月31日開播。

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關鍵字

驚悚考試院, 任時完, 李棟旭, 日韓風

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