《驚悚考試院》李棟旭罕見蓄鬍！陰森大媽由《寄生上流》她演出

記者吳孟庭／綜合報導

由知名恐怖南韓網漫改編的電視劇《驚悚考試院》上個月已經開拍，近日主演群讀本影像也公開。這是韓星任時完退伍後首部作品，飾演從鄉下上首爾工作的青年尹鍾宇，而和他對戲的李棟旭當天竟難得沒刮鬍子，讓劇迷懷疑這是不是為了新戲造型而做的準備，加上《寄生上流》聞名的李姃垠飾演這次考試院的大媽，光是唸劇本的聲音就讓人寒毛直豎！

▲李棟旭罕見蓄鬍亮相《驚悚考試院》，任時完則是男主角。（圖／翻攝自OCN）

南韓電視台OCN是以驚悚、血腥、懸疑劇為主要賣點的電視台，宣布翻拍《驚悚考試院》，讀本會上任時完介紹自己是303號房的尹鍾宇，唸出台詞「這裡是地獄、別人造成的噁心地獄...」。他飾演一位編劇志願生（打算成為編劇），但因為不順利而從鄉下到首爾工作，住在微米坪數大小的考試院。

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李棟旭飾演一位牙醫醫生，在時完居住的考試院附近營運一間牙醫診所，他冷靜沉著唸著台詞「我會讓你別這麼痛的」，不過先前傳出他飾演的角色是尹鍾宇隔壁房的變態，但在讀本會上他則介紹自己將成為男主角可靠的有力助手。有趣的是他罕見蓄鬍在螢幕前現身，粉絲已猜測這是為了新劇造型而預先準備！

▲《寄生上流》裡的幫傭李姃垠飾演考試院大媽。（圖／翻攝自OCN）

李姃垠在正在熱映的韓片《寄生上流》飾演幫傭，在此部劇則擔任考試院的老闆娘，該角色每每出現都陰森詭譎，她在讀本會上唸出「大家都很乖的，決定了嗎？」、「現在這裏住的只剩下好人了...」，雖然笑著說，但卻陰風陣陣。字幕上寫著她是此劇選角的第一人選。

▲任時完隔壁住的怪咖由演員李賢旭飾演。（圖／翻攝自OCN）



此外，住在尹鍾宇隔壁的變態，因為有著尖臉與超大瞳孔，在網路上被戲稱戴了放大瞳片。這位放大瞳片男可能就是演員李賢旭（音譯，이현욱）飾演的。在讀本會中他飾演住在302號的神祕男子，他以沉著的聲音唸著「別笑了」、「這裡本來不是這樣的地方，嚇到了吧？」讓人好奇他與任時完的發展。

▲▼漫畫中經常出現、住在考試院的2名怪異男子。（圖／翻攝自OCN）

考試院其他讓人毛骨悚然的角色也陸續公開，光頭男子由演員朴鍾煥（音譯，박종환）飾演，總是沒來由地笑，讓人發寒的詭異個性，製作組字幕上寫著「連（陰森）笑容都完美複製！」。而老是不關門、考試院房間內發出臭酸味的眼鏡男則由演員李中旭飾演（音譯，이중옥），開拍後恐怕造型會更加驚悚。《驚悚考試院》預計8月播出。

▼《驚悚考試院》讀本會公開。（影片來源：YouTube OCN）