ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《驚悚考試院》李棟旭罕見蓄鬍！陰森大媽由《寄生上流》她演出

記者吳孟庭／綜合報導

由知名恐怖南韓網漫改編的電視劇《驚悚考試院》上個月已經開拍，近日主演群讀本影像也公開。這是韓星任時完退伍後首部作品，飾演從鄉下上首爾工作的青年尹鍾宇，而和他對戲的李棟旭當天竟難得沒刮鬍子，讓劇迷懷疑這是不是為了新戲造型而做的準備，加上《寄生上流》聞名的李姃垠飾演這次考試院的大媽，光是唸劇本的聲音就讓人寒毛直豎！

▲李棟旭罕見蓄鬍亮相《驚悚考試院》！陰森大媽由《寄生上流》她演出。（圖／翻攝自OCN）

▲李棟旭罕見蓄鬍亮相《驚悚考試院》，任時完則是男主角。（圖／翻攝自OCN）

南韓電視台OCN是以驚悚、血腥、懸疑劇為主要賣點的電視台，宣布翻拍《驚悚考試院》，讀本會上任時完介紹自己是303號房的尹鍾宇，唸出台詞「這裡是地獄、別人造成的噁心地獄...」。他飾演一位編劇志願生（打算成為編劇），但因為不順利而從鄉下到首爾工作，住在微米坪數大小的考試院。

請繼續往下閱讀...

李棟旭飾演一位牙醫醫生，在時完居住的考試院附近營運一間牙醫診所，他冷靜沉著唸著台詞「我會讓你別這麼痛的」，不過先前傳出他飾演的角色是尹鍾宇隔壁房的變態，但在讀本會上他則介紹自己將成為男主角可靠的有力助手。有趣的是他罕見蓄鬍在螢幕前現身，粉絲已猜測這是為了新劇造型而預先準備！

▲李棟旭罕見蓄鬍亮相《驚悚考試院》！陰森大媽由《寄生上流》她演出。（圖／翻攝自OCN）

▲《寄生上流》裡的幫傭李姃垠飾演考試院大媽。（圖／翻攝自OCN）

李姃垠在正在熱映的韓片《寄生上流》飾演幫傭，在此部劇則擔任考試院的老闆娘，該角色每每出現都陰森詭譎，她在讀本會上唸出「大家都很乖的，決定了嗎？」、「現在這裏住的只剩下好人了...」，雖然笑著說，但卻陰風陣陣。字幕上寫著她是此劇選角的第一人選。

▲李棟旭罕見蓄鬍亮相《驚悚考試院》！陰森大媽由《寄生上流》她演出。（圖／翻攝自OCN）

▲任時完隔壁住的怪咖由演員李賢旭飾演。（圖／翻攝自OCN）

此外，住在尹鍾宇隔壁的變態，因為有著尖臉與超大瞳孔，在網路上被戲稱戴了放大瞳片。這位放大瞳片男可能就是演員李賢旭（音譯，이현욱）飾演的。在讀本會中他飾演住在302號的神祕男子，他以沉著的聲音唸著「別笑了」、「這裡本來不是這樣的地方，嚇到了吧？」讓人好奇他與任時完的發展。

▲李棟旭罕見蓄鬍亮相《驚悚考試院》！陰森大媽由《寄生上流》她演出。（圖／翻攝自OCN）

▲▼漫畫中經常出現、住在考試院的2名怪異男子。（圖／翻攝自OCN）

▲李棟旭罕見蓄鬍亮相《驚悚考試院》！陰森大媽由《寄生上流》她演出。（圖／翻攝自OCN）

考試院其他讓人毛骨悚然的角色也陸續公開，光頭男子由演員朴鍾煥（音譯，박종환）飾演，總是沒來由地笑，讓人發寒的詭異個性，製作組字幕上寫著「連（陰森）笑容都完美複製！」。而老是不關門、考試院房間內發出臭酸味的眼鏡男則由演員李中旭飾演（音譯，이중옥），開拍後恐怕造型會更加驚悚。《驚悚考試院》預計8月播出。

▼《驚悚考試院》讀本會公開。（影片來源：YouTube OCN）

推薦閱讀

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

丁國琳連發「爆乳泳裝照」給軍中KID！他傻眼：想幹嘛？　才知真正用途

丁國琳連發「爆乳泳裝照」給軍中KID！他傻眼：想幹嘛？　才知真正用途

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

陳子玄穿高衩泳裝「巨胸形狀全露」！　超兇正面照太犯規

陳子玄穿高衩泳裝「巨胸形狀全露」！　超兇正面照太犯規

尷尬！小孩鬧脾氣哭喊「是妳的錯」　應采兒秒變臉…網一面倒：要好好教育

尷尬！小孩鬧脾氣哭喊「是妳的錯」　應采兒秒變臉…網一面倒：要好好教育

MOMOLAND開唱「驚見台下男粉DIY現場」　卻被罵：是妳們穿太少！

MOMOLAND開唱「驚見台下男粉DIY現場」　卻被罵：是妳們穿太少！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

丁國琳連發「爆乳泳裝照」給軍中KID！他傻眼：想幹嘛？　才知真正用途

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

陳子玄穿高衩泳裝「巨胸形狀全露」！　超兇正面照太犯規

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

驚悚考試院, 任時完, 李棟旭, 李姃垠, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黛安娜王妃姊「同框卡蜜拉」拍家族照　哈利愛兒受洗⋯2皇室成員身份曝光
  2. S2O直擊／OOKAY最後驚喜！DJ SODA突出現「狂扭翹臀」跳滿6分鐘　台下全暴動
  3. 館長槓上吳宗憲對嗆！　康康選邊站「這是大人的事情」
  4. 艾倫加州無敵海景豪宅7.5億求售！　入住就當喬治克隆尼鄰居
  5. 馬國明分手仍護黃心穎！　「她始終是我朋友」：為什麼大家反應這麼激烈？
  6. 五月天怪獸脫了！　拉蕭秉治下水「繼續脫」嗨爆
  7. 阿信驚遭綁架！　蓋布袋掙扎畫面曝光...綁匪身份洩露了
  8. KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？
  9. 女友小腹凸起…黃立行爆當爸！　徐靜蕾「老子OO」親回喜訊
  10. 李㼈領軍《幹大事》掃街　苗可麗幫粉絲簽名竟「搞烏龍」被怒瞪！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366