ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《驚悚考試院》30s預告曝光！任時完背後黑畫面...調亮後嚇瘋網友

記者吳孟庭／綜合報導

改編自人氣恐怖網漫的南韓電視劇《驚悚考試院》，今（12）日釋出30秒新預告，任時完打開生鏽的房間大門，走在暗黑陰森的考試院中，考試院相關人物也逐一登場，其中突然出現在他身後的黑色畫面，調亮後真的有一個人影，加上最後毛骨悚然的冷笑迴盪在預告影片中，讓人不寒而慄。

▲《驚悚考試院》預告曝光！任時完背後出現黑影...30秒嚇瘋網友。（圖／翻攝自OCN）

▲《驚悚考試院》預告曝光。（圖／翻攝自OCN）

OCN電視台釋出最新30秒預告，任時完握住房門門把，打開時還有鐵件摩擦的聲音，門上也有生鏽的痕跡，整體而言看起來非常簡陋老舊，一打開則有風鈴掛在門上，隨著晃動而叮噹作響。

請繼續往下閱讀...

任時完走在考試院的長廊，搭配著口白，「這裡...是地獄...他人造成的...可怕的地獄...」這時畫面突然變黑，疑似有一個黑影晃過，看不清楚臉龐。但如果把畫面調亮，就會發現有一個男子的身影出現，跟在任時完的背後，超級驚悚！

▲《驚悚考試院》預告曝光！任時完背後出現黑影...30秒嚇瘋網友。（圖／翻攝自OCN）

▲《驚悚考試院》任時完背後出現黑影，畫面調亮出現人影。（圖／翻攝自OCN）

但接著住在考試院的相關人等都曝光，眼鏡男留著鬍渣，光頭男笑笑的，牙齒卻滿口牙垢，考試院房東媽媽看似親切卻顯得詭譎的微笑，以及最後一位看似正常，卻莫名感到陰森的男子。

▲《驚悚考試院》預告曝光！任時完背後出現黑影...30秒嚇瘋網友。（圖／翻攝自OCN）▲《驚悚考試院》預告曝光！任時完背後出現黑影...30秒嚇瘋網友。（圖／翻攝自OCN）▲《驚悚考試院》預告曝光！任時完背後出現黑影...30秒嚇瘋網友。（圖／翻攝自OCN）▲《驚悚考試院》預告曝光！任時完背後出現黑影...30秒嚇瘋網友。（圖／翻攝自OCN）

▲《驚悚考試院》30秒預告曝光嚇瘋網友。（圖／翻攝自OCN）

電視劇改編自原名為《他人即地獄》的韓國網漫，韓網評分高達9.8分，累積總點閱8億次，還蟬聯39周漫畫榜冠軍，在台灣LINE WEBTOON上則翻譯為《驚悚考試院》，以首爾一間考試院為背景，任時完飾演從鄉下到首爾準備考試的青年，窩居在韓國獨有大約2坪的小房間，稱作考試院，因陌生的考試院裡，聚集一群古怪詭異的人，人與人的摩擦發生了一連串故事。

原作畫風冷冽、暗黑，會如何呈現在螢幕前，讓粉絲十分好奇。這也是任時完退伍後接拍的第一部作品，預計於8月31日晚間正式播出。

▼《驚悚考試院》預告。（影片來源：YouTube OCN）

火車上狂摸美腿妹！大肚男「來回刷動」　全都錄...被逮嘆：太猥瑣了

推薦閱讀

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

楊丞琳婚禮形式曝光！　暖心堅持「3不要」…4年前剛交往就認定李榮浩

楊丞琳婚禮形式曝光！　暖心堅持「3不要」…4年前剛交往就認定李榮浩

許雅鈞爆金援美眉！　小S「首發文曬照」…網一看懂了

許雅鈞爆金援美眉！　小S「首發文曬照」…網一看懂了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

驚悚考試院, 任時完, 李棟旭, 李姃垠, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《噬罪者》他喪女「動私刑」尋仇　莊凱勛為人父：可以理解
  2. 《鹿鼎記》42歲陳少霞高齡產娃　61歲老公「法拉利之父」喜抱女
  3. 30歲男寶貝壞死「切開狂噴膿」！　下面炸滿密麻水球…才知酒趴狂歡惹禍
  4. 郭書瑤「魚鱗透視裝」辣翻！　29歲急抗老求豔遇
  5. 快訊／R＆B天王勞凱利被捕　被控性侵兒童等13項罪名
  6. TFBOYS隔5個月再合體！「2019全新團歌」　粉絲看完歌詞滿意了
  7. 贈票╱沒事別亂回頭！恐怖校園傳說《鬼學怨》小心引鬼上身
  8. 製作單位一句話　郭彥均玩命高空彈跳！下一秒...GG了
  9. 「聖堂教父」挑戰4天唱3城市！出道25周年前夕10月確定來台
  10. 葛仲珊夯曲多是夢來的！　揭「旋律清醒夢」天賦：醒來就記下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366