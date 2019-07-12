《驚悚考試院》30s預告曝光！任時完背後黑畫面...調亮後嚇瘋網友

記者吳孟庭／綜合報導

改編自人氣恐怖網漫的南韓電視劇《驚悚考試院》，今（12）日釋出30秒新預告，任時完打開生鏽的房間大門，走在暗黑陰森的考試院中，考試院相關人物也逐一登場，其中突然出現在他身後的黑色畫面，調亮後真的有一個人影，加上最後毛骨悚然的冷笑迴盪在預告影片中，讓人不寒而慄。

▲《驚悚考試院》預告曝光。（圖／翻攝自OCN）

OCN電視台釋出最新30秒預告，任時完握住房門門把，打開時還有鐵件摩擦的聲音，門上也有生鏽的痕跡，整體而言看起來非常簡陋老舊，一打開則有風鈴掛在門上，隨著晃動而叮噹作響。

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任時完走在考試院的長廊，搭配著口白，「這裡...是地獄...他人造成的...可怕的地獄...」這時畫面突然變黑，疑似有一個黑影晃過，看不清楚臉龐。但如果把畫面調亮，就會發現有一個男子的身影出現，跟在任時完的背後，超級驚悚！

▲《驚悚考試院》任時完背後出現黑影，畫面調亮出現人影。（圖／翻攝自OCN）

但接著住在考試院的相關人等都曝光，眼鏡男留著鬍渣，光頭男笑笑的，牙齒卻滿口牙垢，考試院房東媽媽看似親切卻顯得詭譎的微笑，以及最後一位看似正常，卻莫名感到陰森的男子。

▲《驚悚考試院》30秒預告曝光嚇瘋網友。（圖／翻攝自OCN）

電視劇改編自原名為《他人即地獄》的韓國網漫，韓網評分高達9.8分，累積總點閱8億次，還蟬聯39周漫畫榜冠軍，在台灣LINE WEBTOON上則翻譯為《驚悚考試院》，以首爾一間考試院為背景，任時完飾演從鄉下到首爾準備考試的青年，窩居在韓國獨有大約2坪的小房間，稱作考試院，因陌生的考試院裡，聚集一群古怪詭異的人，人與人的摩擦發生了一連串故事。

原作畫風冷冽、暗黑，會如何呈現在螢幕前，讓粉絲十分好奇。這也是任時完退伍後接拍的第一部作品，預計於8月31日晚間正式播出。

▼《驚悚考試院》預告。（影片來源：YouTube OCN）