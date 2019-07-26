《101》李鎮赫不回歸團體！宣佈單獨出演「這個」　粉絲期待：BY9快出道吧！

記者古靜兒／綜合報導

南韓藝人李鎮赫因參加大型選秀節目《PRODUCE X 101》再次走紅，在經紀公司最新的官方聲明中，他已確定不會參與團體UP10TION的新專輯回歸，並決定在8月進行首次個人粉絲見面會，令粉絲相當期待他未來的走向。

▲李鎮赫宣佈將不參與UP10TION新專輯回歸。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

被稱為《101》「最大遺珠」的李鎮赫，除了開通個人官方Instagram帳號外，也在日前PO文告訴大家，他將於8月10號舉辦個人粉絲見面會，令大票粉絲相當期待。李鎮赫在26日的韓媒新聞中被提到，他將出演知名綜藝節目《Radio Star》，也是《101》首位單獨出演綜藝節目的練習生，另外，經紀公司宣佈的官方聲明中透露，不會參與團體UP10TION的新專輯回歸，消息一出讓眾人都十分好奇，未回歸團體活動的他未來還會有什麼計劃。

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▲李鎮赫日前開通Instagram官方個人帳號，短短5天內已有55萬追蹤人數。（圖／翻攝自instagram／ljh_babysun）

李鎮赫以UP10TION成員出道時的藝名是偉（Wei），他日前宣佈未來會以本名進行活動，也在25日上傳了帥氣的自拍照，並配上可愛的PO文，令粉絲紛紛留言表示：「你已經很帥了，不需要濾鏡」、「期待哥哥出演的節目」、「多情男李鎮赫，以後也每天更新給我們看吧！」

▲李鎮赫日前PO文寫到：「出發前！就下雨了（哭臉）。大家回家小心！」。（圖／翻攝自instagram／ljh_babysun）

TOP Media公告於UP10TION官咖的官方聲明全文：

「你好，這裡是TOP Media。

感謝所有為UP10TION應援的粉絲，我們很高興在此向你分享他們未來的新專輯及活動相關計劃。

UP10TION已決定在8月底發行新專輯。

在這張專輯中，將以鎮琥（Jinhoo）、坤（Kuhn）、高潔（Kogyeol）、碧土（Bit-to）、善燏（Sunyeol）、奎真（Gyujin）、歡喜（Hwanhee）以及曉悟（Xiao）8位成員進行，參與《PRODUCE X 101》的另兩位成員李鎮赫及金宇碩，並沒有在新專輯回歸計劃中。

金宇碩正在進行X1出道計劃，李鎮赫則認為在節目結束後，馬上參與新專輯回歸，對他來說速度太快了，因此他希望能夠在充分休息之後，以個人見面會回歸。

我們和全體成員討論後，最後做出這樣的決定，希望大家理解及繼續支持UP10TION。

我們希望粉絲無論UP10TION的成員是以完整體回歸，或分開活動，都能夠一如既往支持他們。

謝謝大家。」