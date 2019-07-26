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《下半場》體育主播背書！「還原籃球賽事2大元素」真實度高達90%

記者洪文／綜合報導
 
 《逆光飛翔》2012年奪下金馬獎最佳新導演獎項，同時也成為當年最受歡迎的電影之一，導演張榮吉擅長掌握電影的真實感與人物的自然情感流露，歷經7年醞釀後終於再次交出一張漂亮成績單《下半場》，展現籃球場上具爆發力的速度與強度展現，連曾經拿下多次冠軍賽的教練賈凡與體育賽事主播錢韋成都讚不絕口：「《下半場》可以說是真實度高達90%的運動電影！」

▲▼ 《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲ 冠軍教練賈凡（左）、體育主播錢韋成（右）客串演出《下半場》。（圖／華納兄弟提供）
  
HBL籃球電影《下半場》近日曝光終極預告，網友在影片中可以看到兩位主角范少勳與朱軒洋自然生動的演技，這其實是導演張榮吉耗盡心力調教出來的成果。除了參與6個多月的演技訓練與籃球特訓之外，導演張榮吉在片場更是不斷打磨兩人的表演。

其中一場兄弟爆發衝突的感情戲，因為一直到達不了導演要的感覺，范少勳也不斷與朱軒洋討論、互相打氣，結果轉身要上戲時，突然聽到導演故意在鏡頭外對著范少勳大喊：「你真的做得不好！」當下讓他感覺心臟猶如受到重擊，卻也因此逼出沮喪和失望的感情展現。

▲▼ 《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

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▲ 范少勳（前）、朱軒洋（後）在《下半場》飾演一對追逐籃球夢想的兄弟。（圖／華納兄弟提供）
  
為了拍出更具真實感的籃球比賽，資深教練賈凡這次不僅身兼本片籃球指導，還下場客串賽事球評一角，錢韋成也客串演出體育主播，讓許多球迷眼睛一亮。賈凡提到：「這半年來跟著演員一起高密度與長時間的訓練下來，讓我對於演員有相當不同的體認，覺得當演員比當球員還辛苦！」
 
《下半場》以一對相依為命的兄弟，憑藉著對於籃球渴望與夢想來支撐貧苦的日子，但卻因為兩人各自投效不同的隊伍，讓兄弟之間的情感出現變化和摩擦，考驗他們要如何在球場上各自拼搏奔向冠軍之路和化解彼此的心結。

《下半場》由張榮吉導演、陳寶旭監製，華納兄弟發行，將於8月23日上映。

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下半場, 張榮吉, 范少勳, 朱軒洋

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