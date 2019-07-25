韓男真的住進《寄生上流》地下！唐綺陽點4星座變上流：要自己努力

記者吳孟庭／綜合報導

南韓電影《寄生上流》在台票房破億，許多觀眾對片中描述的貧富與階級非常有感，其中飾演住在富豪地下室的演員朴明勳更暴露片中地下室親自住了1個月。人人都想變上流，「國師」唐綺陽分析各星座「晉升上流」慾望指數，有4個星座「我是上流，我定義」，另外4星座則是最像片中主角一家，「隨和或適應性強」，彷彿打不死的小強般堅韌！

▲演員朴明勳真的住進《寄生上流》地下。（圖／翻攝自MBC）

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演員朴明勳（박명훈）飾演後半段出現的「雯光丈夫」一角，寄生在富豪秘密地下室中。昨（24）日播出的韓綜《Radio Star》他分享拍攝幕後故事，表示「拍攝地點在全州（南韓中南部），為了演戲，在1個月前左右就待在那裏，導演奉俊昊跟宋康昊前輩看了說『不要這樣，出來』！」

「住在地下室久了，人會變得迷茫。」朴明勳分享，「說話還會變得緩慢，眼神也會改變。」他也為戲改變了外貌，「拍攝時都瘦了，也去曬黑，還去裝了假牙，跟現在完全不一樣。」

▲唐綺陽點名4星座，上流是自己定義。（圖／翻攝自YouTube／CatchPlayMovies）

電影反映社會面貌，人人都想變上流。星座專家唐綺陽也分析3類開創、固定與變動星座，對於晉升上流的機會與慾望，「開創星座」包含牡羊、巨蟹、天秤、魔羯力爭上流的驅動能量最為強大，「只要立定目標，達到你要的目標，對開創星座來說，所謂的上流，是由你自己來定義的。」

不過對「固定星座」金牛、獅子、天蠍跟水瓶來說，「因為固定星座的人很喜歡比較」，階層對他們來說是非常有威脅性的。唐綺陽建議，「只要把你的專長做得很好，成為翹楚，自然而然就會散發魅力，有時候你就盡情地做自己。」意指在自己擅長的範圍努力耕耘，可能最不適合攀附上流當「寄生蟲」。

▲《寄生上流》台灣票房正式破億。（圖／由CATCHPLAY提供）

至於雙子、處女、射手、雙魚所屬的「變動星座」，可能是最符合《寄生上流》中基宇一家的個性，「他們階層意識最強」，唐綺陽認為優點是「隨和或適應性強，正是他們能突破階層晉升上流的原因，就好好保留這樣的性格特質吧。」

《寄生上流》在韓突破千萬觀影人次，票房高達853億韓幣，換算台幣約24億，在台上映未滿1個月也傳來好消息，全台票房已正式破億，目前仍然熱映中。