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《101》疑黑箱　Mnet道歉認「傳達有誤」！公開計票真相

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce X 101》剛落幕，前20名中有11位入選成為限定男團X1的成員，但卻被發現票數差詭異相似，政府機關證實收到267起相關投訴，連韓國議員都痛批「這是企業詐欺」，要求檢察官調查，逼得Mnet稍早道歉回應了，並對外說明計算方式。

▲《101》遭質疑黑箱　議員痛批詐欺！製作單位Mnet道歉了。（圖／翻攝自Produce X 101臉書）

▲《101》遭質疑黑箱。（圖／翻攝自Produce X 101臉書）

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Mnet稍早在《Produce X 101》臉書發表官方聲明，首先對於產生黑箱、作票的疑慮向觀眾道歉，接著說明當天計算手法。

「上週19日直播決賽選出11名練習生，是由事前網路投票加上直播當晚的簡訊投票數而得出最終得票數。播出結束後，製作單位發現有部份練習生的最終票數差異一模一樣，再次檢驗後，包含X的最終排名並沒有問題，但直播時發表的個別最終得票數統計數字，以及傳達時有誤。」

為何票數差異會出現相同數字？製作單位解釋他們計算完每個人的總票數後，便換算成得票率來做計算，但在第二次檢查時將得票率四捨五入到小數點第二位，最後傳達給大家的結果是以四捨五入後的得票率換算出的得票數，再次和大家聲明，在這一大過程裡面，最終排名和結果都沒有變動。

▲X1出道遭質疑黑箱！票數差「詭異巧合」李鎮赫原本在第11。（圖／翻攝自韓網）

▲粉絲發現票數差都有「詭異巧合」。（圖／翻攝自韓網）

《101》票數爭議在於，有粉絲發現練習生的票數差竟詭異相同，南韓政府機關「放送通信審議委員會」證實在播出後，接受到關於《101》共267件民怨投訴，指稱票數黑箱，甚至有南韓議員痛批這是一種詐欺，要求檢察官調查。

而《101》導師申尤美則對作票疑惑表示擔心，「看到這些（新聞）覺得很心痛，對於有入選或沒能入選的練習生，都深怕帶來傷害。」

▲《101》落選組By9成真？傳金旻奎公司當經紀...下半年出道。（圖／翻攝自kimminkyu_0312 IG、Produce X 101臉書）

▲《101》落選組By9，傳金旻奎公司負責經紀。（圖／翻攝自kimminkyu_0312 IG、Produce X 101臉書）

此外今日稍早有傳言落選9名練習生組成By9男團，將會在下半年出道。由Mnet電視台總公司CJ ENM集團負責出道專輯企劃，預計交給經紀公司Jellyfish娛樂擔綱經紀管理，而高票落選的金旻奎就是Jellyfish所屬練習生，被指非常有可能加入By9出道，但雙方回應「目前一切都還沒確定」。

尤其稍早STARSHIP娛樂才發表聲明，透露也在粉絲期望的By9名單中的旗下藝人具正模、咸元真動向，「我們預期明年初將會發表新男團，去年就有在準備，而現在正式開始投入新男團出道計畫。」By9是否有該娛樂練習生，成為未知數。

▲《101》落選組By9成真？傳金旻奎公司當經紀...下半年出道。（圖／翻攝自Produce X 101臉書）

▲具正模、咸元真公司發表明年將推出新男團。（圖／翻攝自Produce X 101臉書）

Mnet聲明全文：
對於《PRODUCE X 101》 直播最終投票結果相差票數引起的爭議，在這裡跟大家說明清楚。

身為《PRODUCE X 101》 製作組，對於這次引起的紛爭，首先想跟各位說聲抱歉。

《PRODUCE X 101》 在19日透過直播宣布了最終出道的11名成員，統計了事前網路投票以及直播中的簡訊投票作為最終投票結果，但在節目播完後，《PRODUCE X 101》 製作組發現了有部分練習生最終得票數相差數字一模一樣，再次檢測後的結果是，包含X的最終排名並沒有問題，是透過節目發表的個別最終票數統計和傳達上有誤 。

以下向各位說明為什麼練習生最終得票數相差數會一樣。

直播時負責統計票數的《PRODUCE X 101》 製作組統計完後，計算出每個練習生的得票率，再以複數方式檢驗，但在該製作組第二次檢驗時，將得票率四捨五入到小數點第二位，最後直播傳達給大家的是以四捨五入後的得票率換算出的得票數，再次和大家聲明，在這一大過程裡面，最終排名都沒有變動。

在這裡向支持著《PRODUCE X 101》 、參與每一次投票的國民製作人和練習生們以及關係者們，再次致上最深的歉意，我們會更完善整個投票統計過程，不會再發生類似的情況，未來製作組也會竭盡全力製作更公平、公正、透明的節目。

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