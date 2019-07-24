李榮浩首曝恐怖車禍「2肋骨插穿肺」　沒朋友獨自打拼…租屋處連椅子都擺不下

記者張筱涵／綜合報導

大陸歌手李榮浩擔任《中國好聲音》評審導師，為追夢中的22歲張天予給予鼓勵，分享了曾經獨自一人帶著人民幣1800元（約台幣9000元）就到北京打拼的故事，不只深深影響張天予也感動了觀眾。

《中國好聲音》參賽者張天予演唱了梁博《想你》，充滿渲染力的歌聲成功讓那英、王力宏和李榮浩決定轉身，而這首歌曲對他來說特別有意義，唱完也忍不住激動高喊謝謝，闡述獨自打拼和追夢故事，這次會選梁博歌曲也是因為在準備藝考時家裡不支持，帶著人民幣35元（約台幣175元）就去赴考，吃完飯後只剩人民幣20元（約台幣100元）可以找住處。

就這樣找到一家招待所，床只是用簡單的木板組成，躺上去的時候才發現地上都是老鼠在亂竄，怕得根本不敢脫衣服睡覺，這時候選擇聆聽的歌曲就是梁博《給我一點溫度》：「我右手摟著吉他，胸前抱著背包，眼淚就這樣劈哩啪啦掉了下來。」

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▲張天予演唱讓在場人都感動。（圖／翻攝自愛奇藝台灣）

聽完這段故事李榮浩也為之動容：「假如你的人生沒經歷過只有35元過一晚這段，只是找一個一般酒店住著去藝考，你不會有你今天快要落淚的感覺知道嗎？」話說到這裡張天予的眼眶也忍不住開始泛紅。

李榮浩曾經也有一段艱辛過往，獨自帶著人民幣1800元（約台幣9000元）就決定搬到北京，靠著這一點錢處理吃喝拉撒睡。會有這樣的幹勁就是因為曾經歷過一場嚴重車禍：「我出了車禍住院一年多，那時候大腿萎縮了，肌肉只剩下手臂這麼細，兩根肋骨插穿了肺，就突然一個勁，即使在北京完全沒認識的人也來闖了。」

▲李榮浩曾經歷一場嚴重車禍。（圖／翻攝自愛奇藝台灣）

剛到北京前3年完全沒有朋友，李榮浩租屋處只能側著走，工作臺和床之間連張小椅子都放不進去，就這樣坐在床上編曲堅持到現在。回想起當時他完全不覺得苦：「對一個音樂人來說太重要了，非常寶貴，我們可以把這些叫做靈感堆積，早晚有一天你寫歌時全都寫得出來！所以你腦袋裡面的靈感是很豐富的！」

▲李榮浩有3年時間住在只能側身走的小房子裡。（圖／翻攝自愛奇藝台灣）