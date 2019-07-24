出道碰上禁韓令！UNIQ「隱忍4年全面開花」　王一博《陳情令》翻身登頂　

圖文／鏡週刊

韓國人氣綜藝選秀《PRODUCE X 101》上週選出最終優勝者，將於8月27日以「X1」團名出道。其中獲得第5名的曹承衍說了一句話，「這是時隔4年再站上的舞台」引起了關注，原來他是中韓混血男團UNIQ一員，卻因為禁韓令活動受阻。而同團成員王一博，最近因為主演陸劇《陳情令》人氣飆漲，名字幾乎天天登上微博熱搜。

UNIQ由樂華娛樂與YG娛樂共同培訓，中國大陸成員王一博、周藝軒、李汶翰，與韓國成員曹承衍、金聖柱共5人組成，在2014年風光出道，不僅登上韓國音樂節目打歌拿到一位肯定，也曾來台上《小燕有約》《國光幫幫忙》與《康熙來了》等節目宣傳。不過UNIQ出道5年以來，僅發行過一張專輯《EOEO》和數張單曲。2016年7月的「禁韓令」發威，連韓籍成員已拍了2個月的陸劇也難逃被換角命運。UNIQ雖然去年仍有發行數位單曲，但沒有打歌，讓歌迷只能「聽歌憶人」。今年6月樂華10週年家族演唱會上，金聖柱、周藝軒與王一博現場演唱《MONSTER》和《EOEO》，但曹承衍因參加《101》缺席，在演唱會現場的李汶翰也因為現在是限定團體UNINE隊長，只能在台下默默看UNIQ成員彩排。

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在團體活動停擺之際，主唱金聖柱在《我身後的陶斯》飾演天才駭客，其他成員個人活動更為積極，周藝軒今年初在《以團之名》帶領「新風暴隊」拿下冠軍，為了準備總決賽的表演，他親自改編UNIQ的〈MONSTER〉，周藝軒說：「這首歌從來沒有在舞台表演。」而不僅周藝軒的才氣透過再選秀被看見。李汶翰參加《青春有你》，從一開始便站穩C位，比賽過程幾乎一路保持排名第1，最終以「UNINE」出道，並同樣擔任隊長，李汶翰曾在比賽中唸出親筆信：「希望可以開UNIQ的演唱會」，不忘初心的發言讓UNIQ死忠粉絲聽了感動又開心。

而最近名字常登上微博熱搜的王一博，是UNIQ的領舞與Rapper，他在湖南衛視《天天向上》當主持群，去年在《創造101》當導師，還教跳主題舞，他跳女團舞的影片在網路瘋傳，成功圈來許多女粉絲。而王一博今年連續2齣網路劇《陪你到世界之巔》和《陳情令》的網路聲量都非常好。王一博在《陳情令》飾演藍忘機，角色個性沉穩內斂，台詞不多的他需要靠眼神表達情緒轉折。他與肖戰在雨中對峙的攤牌場景，哭得讓觀眾都入迷。

上週以《PRODUCE X 101》第5名出道的曹承衍，今年23歲卻已有9年練習生資歷，在UNIQ沒有舞台活動的這幾年，他取了個人藝名WOODZ創作了不少好歌，《偶像練習生》總決賽表演歌曲〈It’s OK》就是他的作品。曹承衍在《PRODUCE X 101》展現能唱、能Rap也能跳的全方面才能。在8月27日將以「X1」出道，進行5年限定組合活動的曹承衍，有2年半的時間不能回原本UNIQ團，粉絲們心心念念的UNIQ完全體演唱會，不知道要等到什麼時候才能再見。



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