李昇基聽1秒TWICE歌曲就猜中！大叔式舞動...抓麥硬要唱完副歌

記者吳孟庭／綜合報導

南韓人氣演員李昇基最愛哪組女團？看他主持的韓綜《家師父一體》就知道！他日前玩猜歌遊戲，音樂才下「1秒」，他聽完立馬跳起來搶麥克風，不但答出女團TWICE正確歌名，明明說好只要演唱一小節，他卻整整唱完前半部，還搭配舞蹈動作，露出滿滿大叔魂，認證真的是TWICE鐵粉！

▲▼李昇基聽1秒TWICE歌曲就猜中。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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在《家師父一體》最新一集中，主持人和嘉賓分隊挑戰「1秒練歌房」，不但要參出演唱者與歌名，還得正確唱出一小節歌曲才算答對。前面一首是老歌，李昇基無用武之地，不過聽到接下來這首歌的前奏，他就發威了！

音樂才播放1秒，李昇基大叫「喔！」腎上腺素爆發，立馬衝上台前搶麥克風。他自信說，「是我唯一能夠猜對的歌曲！」這首歌便是他最愛女團TWICE的《TT》，答案雖然正確，但是否能完整唱出歌詞呢？身為鐵粉似乎不需要擔心。

▲▼李昇基聽大叔粉上身，狂跳TWICE《TT》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

音樂開始，李昇基突然身段變得妖嬌，隨著音樂扭動，來回踱步的模樣就像癡迷的「阿鳩喜（韓文的大叔）」，他完整唱出歌詞就算了，明明主持人都準備敲琴要他結束了，他還扒著麥克風不放，硬要唱到「Just Like TT」這句副歌，連旁邊的陸星材都看不下去說，「快把麥克風放下！」

李昇基在當兵後，表達在軍中都是靠TWICE成為他們的精神食糧，節目組更曾安排他們與TWICE視訊，32歲的他居然還露出害羞表情，這回遇上猜歌比賽，鐵粉如他更無須遲疑，「大叔式舞動」的畫面惹得觀眾笑翻。

▲陸星材要李昇基把麥克風放下。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）