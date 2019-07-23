孟美岐《誅仙》預告曝光！　扮凶狠碧瑤「皺眉瞪視」…2秒被網友吐槽翻

記者李湘文／綜合報導

玄幻小說《誅仙》翻拍電影版，由肖戰、李沁、孟美岐領銜主演，因為主要演員都是話題人物，使得電影尚未上映就已備受關注。《誅仙》預告在23日首度公開，3大主演的造型也正式曝光，然而相較於肖戰、李沁大獲好評，孟美岐卻得到兩極評價。

▲孟美岐在《誅仙》電影飾演碧瑤。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_孟美岐、電影誅仙）

孟美岐在《誅仙》中飾演碧瑤，是魔教鬼王宗宗主獨生女，有著絕美的容貌和敢愛敢恨的性格，最後為愛犧牲，是許多原著粉絲喜愛的角色。由於當紅女星趙麗穎也曾在電視劇《青雲志》中飾演碧瑤，以至於孟美岐要演出電影版的消息曝光後，就一直受到小說、電視劇粉絲高度矚目。

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▲孟美岐在《誅仙》預告中露臉2秒。（圖／翻攝自微博／電影誅仙）

預告片中，孟美岐只現身短短2、3秒，穿著樸素低調的藏青色衣服，在樹林間皺眉瞪視著前方。然而這短短幾秒就已足夠引爆話題，有網友吐槽「真的不是很好看」、「太普通了」、「好兇的表情，碧瑤不是古靈精怪的樣子嗎」；但也有人狂推「很美很有氣質」、「夠仙氣啊」，認為看完正片再評價也不遲。

▲孟美岐《誅仙》古裝扮相首度曝光，引起兩極評價。（圖／翻攝自微博／電影誅仙）

事實上，《誅仙》是孟美岐第一次演出古裝戲，但另外2位主演肖戰、李沁都已有幾部古裝作品。肖戰近期在《陳情令》飾演夷陵老祖魏無羨爆紅，穿起古裝英俊瀟灑，被封為2019古裝男神；李沁則是戲曲學院出身，本來就有股古典氣質，還曾在《如懿傳》扮演「寒部第一美女」香妃，古裝扮相早獲觀眾一致認可。

▲肖戰飾演男主角張小凡。（圖／翻攝自微博／電影誅仙）

▲李沁飾演陸雪琪。（圖／翻攝自微博／電影誅仙）