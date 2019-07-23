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異國婚紗照登熱搜　「最美雙胞胎」依依佩佩曝背後真相

記者許逸群／台北報導

有「最美雙胞胎」之稱的依依佩佩近期出國旅遊的照片登上熱搜，起因是她們在粉絲團的一連串的美照，讓大家以為她們出國有帶專業攝影師去拍照，紛紛留言詢問攝影師是哪一位？佩佩不好意思地說：「其實就是請『路人』幫忙以及利用腳架來完成一連串的美照，讓這次旅遊留下了美好的回憶而已。」

▲▼依依佩佩異國婚紗照。（圖／取自依依佩佩臉書）

▲依依佩佩倆姊妹到哪都在拍婚紗照。（圖／取自依依佩佩臉書）

被比喻為「瘋狂姊」的依依，妹妹佩佩也不遑多讓，做什麼事都要很瘋狂。像是去各個國家都要把輕婚紗帶去拍照，不佔行李空間但是可以拍出輕婚紗的感覺。佩佩說，因為自己開了一間韓式婚紗店，穿任何婚紗都免費，她應該是全世界在最多地方、拍過最多次婚紗的新娘了。

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▲▼依依佩佩異國婚紗照。（圖／取自依依佩佩臉書）

▲依依佩佩異國婚紗照。（圖／取自依依佩佩臉書）

當中很特別的是，佩佩在日本東京每天人潮最多的地標之一「東京車站」拍的婚紗照，居然可以拍出一個路人都沒有的照片。其實當時是冬天冒著零下被凍傷的天氣在凌晨一點的時候，依依拿著手機幫佩佩拍的。

▲▼依依佩佩異國婚紗照。（圖／取自依依佩佩臉書）

▲凌晨一點的東京車站；比利時。（圖／取自依依佩佩臉書）

▲▼依依佩佩異國婚紗照。（圖／取自依依佩佩臉書）

還有佩佩去義大利旅遊的時候是跟團，巧妙地利用自由活動的時間，在不被任何團員發現的情況之下，馬上戴上頭紗或蕾絲卡肩袖套，變身成為輕婚紗而用手機完成拍攝。在香水美妝最發達的法國，手上拿的道具就是口紅，在比利時拍的照片手上拿的就是巧克力。

▲▼依依佩佩異國婚紗照。（圖／取自依依佩佩臉書）

▲英國羅馬浴場；梵蒂岡的教堂。（圖／取自依依佩佩臉書）

▲▼依依佩佩異國婚紗照。（圖／取自依依佩佩臉書）

這一次跟依依佩佩一起出國的另外兩位藝人，是購物專家陳真以及節目主持人蔡逸帆，私底下也是活潑瘋狂的媽媽，居然願意幫佩佩在泰國拍一系列的婚紗照，完成佩佩周遊列國拍婚紗的願望。這一系列手機拍的美照，雖然不夠專業，但當了媽媽之後，依然可以活得精彩。

▲▼依依佩佩異國婚紗照。（圖／取自依依佩佩臉書）

▲義大利比薩斜塔、威尼斯以及天空之城。（圖／取自依依佩佩臉書）

依依佩佩表示，雖然兩個人加起來小孩數量不少，但是他們把工作家庭的時間都有均勻分配好，所以當了媽媽還可以經濟自主，要買什麼東西、去哪裡旅遊都不用看別人臉色，自然可以讓生活過得很精彩了。有趣的是，她們這趟去泰國，在機場的精品店被店員取名為「天菜媽咪」，也成為她們的新團名。

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關鍵字

最美雙胞胎, 依依佩佩, 依依, 佩佩

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