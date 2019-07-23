林俊傑改編《她說》致敬電影人！　行走CD又發功現神技

記者盧薇淩／台北報導

林俊傑（JJ）短短一個月內飛了7個城市，來回橫跨三大洲，除了自己的演唱會之外，才剛參與了MLB美國職棒大聯盟全明星賽及溫布頓網球錦標賽，現身21日第五屆成龍國際動作電影節開幕式，受邀為表演嘉賓的JJ再次躍上國際盛會，林俊傑興奮表示：「音樂和電影一直都緊緊相扣，這次選唱的歌曲也跟電影有關係，獻給為電影和夢想一直默默付出的台前與幕後人員！」

▲林俊傑在成龍國際動作電影節開幕式表演。（圖／JFJ PRODUCTIONS)



本屆成龍國際動作電影節星光熠熠，由徐克出任評委會主席，俄羅斯導演謝爾蓋·波德洛夫、新西蘭導演馬丁·坎貝爾、加拿大導演保羅·哈吉斯、日本演員倉田保昭、泰國導演普拉奇亞·平克堯、中國演員徐帆組成強大的評委會。

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林俊傑出道16年，許多跨界合作外界都給予高度音樂評價，也曾經於金馬獎獻唱，重新演繹許多首經典電影歌曲，以歌聲串起愛情、親情、兄弟情與夢想的演出頗受好評。只要一有時間便會抽空親自去電影院看電影的JJ，這次雖然受邀為演出嘉賓，內心仍舊有一顆熱愛電影的心，之前也曾為電影創作過主題曲。

▲林俊傑爲電影節重新編曲。（圖／JFJ PRODUCTIONS)

有人好奇他的創作靈感來源，JJ大方透露，「電影是個能觸動他內心世界，進而獲取靈感的創作泉源，像是《一千年以後》就是來自威爾史密斯主演的電影《機械公敵》。」

JJ不僅為本屆電影節演出重新編曲，編排了一段全新的表演，以今年為電影創作的新作品打頭陣，特別為了電影寫的主題曲《我們很好》，當時新歌一推出就惹哭了許多歌迷。JJ曾經表示，希望強調音樂在影視作品的重要性，再度以全新改編的經典作品《她說》與《不為誰而作的歌》，致敬在螢光幕前後，為動作電影無私付出的前輩與默默耕耘付出的工作人員們。