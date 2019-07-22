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言承旭隔4年拍愛情劇！　女主角是小20歲沈月…網驚：老版道明寺配新杉菜

記者陳芊秀／綜合報導

42歲藝人言承旭新劇開拍，女主角是22歲的沈月！他因為演出《流星花園》爆紅全亞洲，新搭檔沈月正是新版《流星花園》的「杉菜」，兩人相差20歲搭檔演愛情劇《交換吧運氣》，劇組22日舉行開鏡儀式，新CP令眾人驚呼「道明寺配杉菜！」

▲▼言承旭隔4年主演愛情劇，女主角是沈月。（圖／攝影中心、《交換吧運氣》微博）

▲言承旭隔4年主演愛情劇，女主角是沈月。（圖／攝影中心、《交換吧運氣》微博）

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《交換吧運氣》改編自漠兮的同名小說，描述男女主角在一次意外親吻下，交換了運氣，故事以時尚圈為舞台，衰女設計師一夕成名，傳奇主編則是突然身敗名裂，兩人更發展出又甜又暖的愛情。電視劇定調為勵志愛情劇，言承旭是男主角「陸星成」，沈月是設計師「童小悠」，導演林子平來自台灣，執導代表作是電影《我的少女時代》。

▲▼言承旭搭檔沈月演《交換吧運氣》，改編自暖甜系愛情小說。（圖／翻攝自微博／交換吧運氣）

▲言承旭搭檔沈月演《交換吧運氣》，改編自暖甜系愛情小說。（圖／翻攝自微博／交換吧運氣）

▲▼沈月出席《交換吧運氣》新劇開鏡，言承旭並未在場。（圖／翻攝自微博／交換吧運氣）

▲沈月（後排中）出席《交換吧運氣》新劇開鏡。（圖／翻攝自微博／交換吧運氣）

▲▼沈月粉色系套裝，流露出女人味。（圖／翻攝自微博／交換吧運氣）

▲沈月粉色系套裝，流露出女人味。（圖／翻攝自微博／交換吧運氣）

言承旭憑《流星花園》的「道明寺」走紅多年，儘管工作重心轉戰大陸，距離前次陸劇《最佳前男友》、電影《我的少女時代》，已經近4年沒有接新作品。他和林志玲情纏17年，女方於6月閃嫁日星AKIRA，感情世界持續掛零，現在則是工作火力全開，日前現身四川成都，拍的是陳嘉上執導電影《相親大作戰》，緊接著又接拍陸劇《交換吧運氣》，預計拍攝80天。

沈月2017年演出網路劇《致我們單純的小美好》爆紅，當時已經確定演出新版《流星花園》的「杉菜」，甜美外型火速成為熱搜人物。她的青春形象深植人心，緊接著搭檔陳都靈、熊梓淇，主演電視版《七月與安生》，扮演率性女主角「李安生」，新劇又搭檔男神言承旭，此外，她拍戲搭檔的男演員，從胡一天、王鶴棣、熊梓淇，以及現在的言承旭，每一個身高都180公分，同框立刻出現最萌身高差。

言承旭和沈月相差20歲，搭檔愛情劇CP感受到外界好奇。有粉絲曬出節目同框照，兩人首度搭檔就拍愛情劇，被形容「老版道明寺配新版杉菜」、「杉菜拉道明寺來拍戲啦」，不少人認為配對「超搭」、「期待合作」、「這個組合挺有看點！」他走紅至今擁有無數鐵粉，新戲格外受到眾人期待。

▲▼言承旭搭沈月CP感如何？網友曬同框照。（圖／翻攝自微博／交換吧運氣）

▲言承旭搭沈月CP感如何？網友曬同框照。（圖／翻攝自微博／交換吧運氣）

▲▼言承旭和小20歲沈月拍愛情劇，道明寺配新杉菜。（圖／翻攝自豆瓣）

▲言承旭和小20歲沈月拍愛情劇，被形容老版道明寺配新版杉菜。（圖／翻攝自豆瓣）

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