強仁退團後首度發聲！　消失11天正能量發文…粉淚：感謝你成為我們的彩虹

記者古靜兒／綜合報導

南韓天團Super Junior前成員強仁自宣佈退團後，就沒有任何後續消息，他於22日凌晨在IG上PO了一張彩虹照，充滿正能量的文字，似乎是想讓粉絲放下心來。

▲Super Junior前成員強仁在退團後首度發聲，正能量文字讓粉絲放心不少。（圖／翻攝自Facebook、Instagram／슈퍼주니어(Super Junior)、kanginnim）

強仁自7月11日正式宣佈退團後，沉寂了將近十餘天，他22日在自己的IG上傳了一張親自拍攝的彩虹照片，並寫到：「彩虹～考慮了幾天，覺得只有自己看真的太可惜所以上傳了，很漂亮吧？在打棒球的時候因為看到它太漂亮，所以拍了下來，星期一的早晨，也祝大家有個美好的一天！」

請繼續往下閱讀...

▲Super Junior前成員強仁在退團後首度發聲，正能量文字讓粉絲放心不少。（圖／翻攝自Instagram／kanginnim）

強仁貼文中短短幾句話，讓粉絲看到他的生活似乎過得很充實，已不再受退團一事困擾。PO文底下引起眾多粉絲留言祝福：「也祝你有個愉快的一天」、「想你了，照片拍得很漂亮呢」、「感謝你這14年成為我們的彩虹，現在換你去追求你的幸福了。」

▲Super Junior前成員強仁在退團後首度發聲，正能量文字讓粉絲放心不少。（圖／翻攝自Instagram／kanginnim）

強仁自2005年成為Super Junior一員出道，無論是在音樂活動或綜藝主持都深受大家喜愛，他卻在2016年爆出2度酒駕，令粉絲心碎不已，也因此中斷所有演藝活動。他在5月時出演網路劇《未來發生的事》，更成為劇中男主角，當時也有不少人推測他是否即將回歸Super Junior大隊，然而之後強仁親自宣佈退團，也打翻了眾人的猜想。