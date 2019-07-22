愛迪生原來是造神！《電流大戰》破解迷思　還原重要歷史

圖文／鏡週刊

破解愛迪生造神迷思！歷史階段的重要還原，細膩的人性之作。

2017年就在多倫多影展引起討論，《電流大戰》卻等了兩年才要正式上映。主要演員均比當年更紅，尤其連蜘蛛人湯姆霍蘭德也擔任一角，帶來了歷史電影少見的星光亮度。

《電流大戰》講述文明史上重要的一段。同樣是點亮電燈，使用直流電的湯瑪斯愛迪生，對上使用交流電的威斯汀豪斯（西屋），兩人不只在科學上觀念相左，個性亦南轅北轍，一是精於操作的文化明星，一是務實善良的實業家，加上天才橫溢卻不夠世俗的特斯拉，三人間的競合翻開了歷史新頁。

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電影並非如片名「電流」加上「大戰」暗示的熱鬧又戰火喧囂，其實是偏安靜的一部片。有歷史關鍵時刻，又有人性醜陋面，電影的節制和謹慎調性，不僅捍衛了歷史改編的格調，且回應了科學重大發展其千絲萬縷（而不是一夕翻盤）的本質。

班尼迪克康柏拜區飾演愛迪生，被認為擅長演天才的他，這次反而要詮釋這位後來甚多爭議的發明家卑鄙算計的一面，表現不俗；《X戰警》的尼可拉斯霍特飾演被忽略但才更貨真價實的天才特斯拉（某牌電動車即是以他命名）；三個角色中，以麥可夏儂飾演的西屋電氣企業家最令人印象深刻，無論角色深度或表演皆然。

《電流大戰》中有直流電與交流電的拉鋸、死刑電椅的溯源、JP摩根與通用電氣GE與愛迪生的關係，並以1893年芝加哥博覽會作為三名主角的主戰場，偏小品電影卻能飽滿而有層次。但欲為愛迪生一角增添血肉，而放進的家庭生活篇幅，該部分未起作用，也稍微拖累了電影節奏，是比較可惜之處。

84分 導演：艾方索戈梅茲雷瓊

演員：班尼迪克康柏拜區、麥可夏儂、湯姆霍蘭德、尼可拉斯霍特

片長：107分鐘

級別：保護級

上映日期：7月19日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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