《一年生》Krist示愛絕不分手Singto！Off換伴侶驚爆想「三人行」

記者吳孟庭／台北報導

台灣史上最大規模泰星來台，一共10位當紅小鮮肉今（21日）下午在台北舉辦粉絲見面會，Krist談到劇中男朋友Singto，表示兩人的愛情從《一年生》到新劇《Our Skyy》反差很大，裡面有很多哭戲，但強調他們「絕對不會分手」，然而被問到如果想和別人組CP會選誰？Off居然驚爆「三人行」！

▲10泰國小鮮肉來台會粉絲。（圖／記者張一中攝）

泰劇《Our Skyy》在台北國際會議中心（TICC）舉行見面會「Our Skyy」Fan Meeting in Taipei，10位主角Krist、Singto、Off、Gun、Tay、New、Pluem、Chimon、Frank及Drake共五對CP齊聚一堂，連泰國本地都沒有這種齊全的大陣仗。

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劇中經常有吻戲等親密接觸，問他們在拍戲前有沒有上什麼表演課程？或是怎麼去準備？Gun回憶，「因為我們劇中有靈魂互換的橋段，上表演課的時候就會去思考對方怎麼生活、他的坐姿、他的微笑，也因此更了解對方了。」Off也說本來都是安靜等Gun貼過來，但交換後就要換他變主動，靈魂交換後感情更濃厚。

▲Off示範交換靈魂後要自己貼上Gun。（圖／記者張一中攝）

Singto則是記得親密戲要對視很久，得忍住不能夠笑，比較辛苦。Krist則說從《一年生》到《Our Skyy》兩人的愛情戲反差很大，「有很多哭戲與悲傷、離別的部分，展現不同的表現。」可以說長大了，但強調愛情很堅定，「我們不會分手，會一直黏在一起」。

▲Krist說絕對不會跟Singto分手。（圖／記者張一中攝）

Tay與New則私下就是超級好朋友，「表演課有出去相處一天，跟對方相處就像是生活習慣一樣自然，出國也會一起玩，也一起主持節目，所以就像私生活那樣相處。」Frank與Drake則說拍吻戲很投入在角色當中，至於唯一沒有拍過吻戲的Pluem和Chimon，Chimon則表示有機會的話並不排斥。

▲害羞的Drake與Frank也有吻戲。（圖／記者張一中攝）

雖然10人螢光幕前都有各自公認的「男朋友」，但當問到有沒有想跟現任男友以外的人交往？Gun先是說因為跟大家都很熟，唯獨跟Pluem還沒有合作過，也許可以跟他演CP。而原本的男友Off說話了，他不想要放棄Gun，決定介入Gun與Pluem，「我們就3個人一起，可能會有不同火花！」

▲Chimon和Pluem都不想要換CP。（圖／記者張一中攝）

Pluem則決定從一而終，表示還是想跟Chimon，「我們兩人的化學反應很好，可不可以不要換？」但Chimon則選擇Frank，「以我的真心來說一定不會換，但如果公司說要跟別人演，我跟Frank平常都很常聊天，可能會選他。」

▲Tay說跟Off是好友，可以試試看組CP，卻被說親吻想吐。（圖／記者張一中攝）

Frank則選擇跟Tay組一對，「他很像大人，我們在一起就會很多話。」Tay則選擇Off，表示兩個人是超好朋友，但卻被Off吐槽，「我跟他當朋友已經7年，想到要跟他親，我就要吐了！」最後New也選Off，「因為這是這一輩子最不可能的」，Off馬上變心，「那不然我改跟New、Tay三個人在一起，應該會滿好玩。」再度提議要三人行！

Krist與Singto在《一年生》組CP創下高人氣，Off與Gun則在《秘密的戀愛系列之我的狗狗男友》等劇給粉絲留下深刻印象。Tay與New則在《Kiss Me Again》配對，Pluem與Chimon則在《親愛的失敗者-十七歲的你我》有曖昧情，Frank及Drake則在《我的阿弟》是一對。而五組CP則在去年的電視劇《Our Skyy》合體，首次在台舉辦大型粉絲見面會。