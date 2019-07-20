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企鵝妹坐客運開直播「跟蹤男坐後面」慌了！　淚崩奔警局求救…網震怒堵人

記者陳芊秀／綜合報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）20日在宜蘭童玩節開直播，沒想到搭客運回台北時，發現一名長期跟蹤自己的男子也上車！她在直播中失控淚崩，希望不要用這種默默跟蹤的方式，令追看直播的粉絲心疼震怒要堵跟蹤男！

▲▼企鵝妹宜蘭童玩節開直播，搭客運回台北發現跟蹤男坐在後面。（圖／翻攝自IG、twitch／企鵝妹）

▲企鵝妹宜蘭童玩節開直播，搭客運回台北發現跟蹤男坐在後面。（圖／翻攝自IG、twitch／企鵝妹）

企鵝妹影片記錄一整天實況，從白天在宜蘭童玩節，到晚上搭客運返回台北，此時發現有男子默默跟上車，對方更坐在自己的後排座位、手持圓扇遮臉。她在鏡頭前難掩驚慌，又見男子刻意接近又舉扇子遮臉，忍不住掉下眼淚，透露從1、2月開始就發現該名男子時常默默跟蹤，並在直播中使用翻譯軟體，在留言版詢問對方，更直接表明會去報警，隨後男子起身下車。

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▲▼企鵝妹發現後面是跟蹤男，甜美笑容瞬間消失。（圖／翻攝自twitch）

▲企鵝妹發現後面是跟蹤男，甜美笑容瞬間消失。（圖／翻攝自twitch）

▲▼企鵝妹希望粉絲不要用這種方式默默跟，邊說邊忍不住哽咽落淚。（圖／翻攝自twitch）

▲企鵝妹希望粉絲不要用這種方式默默跟，邊說邊忍不住哽咽落淚。（圖／翻攝自twitch）

企鵝妹淚崩鏡頭前，引爆網友怒火，眾人氣憤要求跟蹤男出來解釋「噁男」、「可能是慣犯」、「去報警」，其中數名粉絲號召到男子下車地點堵人，留言版騷動不斷。她最後已經到中正一分局報案。

▲▼網友擔心企鵝妹，號召在男子下車地點堵人。（圖／翻攝自twitch）

▲網友擔心企鵝妹，號召在男子下車地點堵人。（圖／翻攝自twitch）

▲企鵝妹到警局求救。（圖／翻攝自twitch）

▲企鵝妹到警局求救。（圖／翻攝自twitch）

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