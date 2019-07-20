王祖賢情斷齊秦19年爆內幕！　她揭分手原因「嫁不下去」

記者鄭又菡／綜合報導

一代女神王祖賢因《倩女幽魂》中「聶小倩」一角紅遍全亞州，與齊秦長跑10多年的愛情甚至論及婚嫁，然而最終兩人仍然情斷。就在兩人分手19年後，自詡「神明代言人」的沈嶸用通靈的方式得知分手的原因，更驚爆主因是王祖賢認為齊秦「不夠有錢」，所以「嫁不下去」。

▲齊秦與王祖賢曾經交往多年。（圖／翻攝自齊秦微博、王祖賢臉書）

王祖賢和齊秦於1987年合作電影《芳草碧蓮天》時擦出火花，雙方分分合合多次，1996年男方為了紀念兩人復合發表歌曲《懸崖》，她息影多年破例為男方拍攝MV，轟動一時，更傳出兩人論及婚嫁的消息，情纏17年最後仍無疾而終。她另一段感情是和香港富商林建岳爆緋聞，但因為對方是有婦之夫，甚至遭指小三介入婚姻，感情路波折重重，告別娛樂圈後皈依佛門，並隱居溫哥華，每次更新近照總掀起網路話題。

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▲沈嶸通靈發現兩人情斷的原因。（圖／翻攝自沈嶸臉書）

據《中國時報》指出，沈嶸通靈後表示，齊秦不僅對王祖賢主動追求，還想娶對方，「但齊秦的愛因為王祖賢一直拒絕，最後無力再愛而離開。」並斷言王祖賢對齊秦是真愛，但卻認為齊秦「財力不夠雄厚」，所以「嫁不下去」，而內心雖然認為林建岳的財富配得上但卻不想一起生活；認為王祖賢的靈魂等級雖然高，但「愛情與麵包無法兼得」，是王祖賢需要面對的愛情課題。