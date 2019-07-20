ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王祖賢情斷齊秦19年爆內幕！　她揭分手原因「嫁不下去」

記者鄭又菡／綜合報導

一代女神王祖賢因《倩女幽魂》中「聶小倩」一角紅遍全亞州，與齊秦長跑10多年的愛情甚至論及婚嫁，然而最終兩人仍然情斷。就在兩人分手19年後，自詡「神明代言人」的沈嶸用通靈的方式得知分手的原因，更驚爆主因是王祖賢認為齊秦「不夠有錢」，所以「嫁不下去」。

▲齊秦與王祖賢曾經交往多年。（圖／翻攝自王祖賢臉書、齊秦微博）

▲齊秦與王祖賢曾經交往多年。（圖／翻攝自齊秦微博、王祖賢臉書）

王祖賢和齊秦於1987年合作電影《芳草碧蓮天》時擦出火花，雙方分分合合多次，1996年男方為了紀念兩人復合發表歌曲《懸崖》，她息影多年破例為男方拍攝MV，轟動一時，更傳出兩人論及婚嫁的消息，情纏17年最後仍無疾而終。她另一段感情是和香港富商林建岳爆緋聞，但因為對方是有婦之夫，甚至遭指小三介入婚姻，感情路波折重重，告別娛樂圈後皈依佛門，並隱居溫哥華，每次更新近照總掀起網路話題。

請繼續往下閱讀...

▲齊秦與王祖賢曾分手，沈嶸爆內幕。（圖／翻攝自沈嶸臉書）

▲沈嶸通靈發現兩人情斷的原因。（圖／翻攝自沈嶸臉書）

據《中國時報》指出，沈嶸通靈後表示，齊秦不僅對王祖賢主動追求，還想娶對方，「但齊秦的愛因為王祖賢一直拒絕，最後無力再愛而離開。」並斷言王祖賢對齊秦是真愛，但卻認為齊秦「財力不夠雄厚」，所以「嫁不下去」，而內心雖然認為林建岳的財富配得上但卻不想一起生活；認為王祖賢的靈魂等級雖然高，但「愛情與麵包無法兼得」，是王祖賢需要面對的愛情課題。

推薦閱讀

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

任達華傳訊求救：找人幫幫我！　車上流血自拍…對話曝光網氣炸

任達華傳訊求救：找人幫幫我！　車上流血自拍…對話曝光網氣炸

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

隋棠浴室親吻Tony畫面曝光！　「2歲Lucy亂入」夫妻鬥嘴對話閃爆

隋棠浴室親吻Tony畫面曝光！　「2歲Lucy亂入」夫妻鬥嘴對話閃爆

「胸太重」扯壞泳裝肩帶　隱乳女神阿樂超深V新戰袍

「胸太重」扯壞泳裝肩帶　隱乳女神阿樂超深V新戰袍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

任達華傳訊求救：找人幫幫我！　車上流血自拍…對話曝光網氣炸

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王祖賢, 齊秦

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄭爽想「放棄拍戲」當網紅！　吐心聲：真實生活更有意思
  2. 賴冠霖合約爆羅生門！　Cube硬起來：沒有需要解約的事
  3. 劉亦菲曬美照…網傻眼：姐姐禿了！　中分驚見「一道白線」洩髮量危機
  4. 孫德榮爆5566解散原因是「他」　氣天團7年「不團結」自斷爆紅路
  5. 「超人」留長白髮！《獵魔士》首波預告公開...撞臉奧蘭多布魯
  6. 《復仇者4》導演下一部片！《蜘蛛人》湯姆霍蘭德「首部限制級電影」
  7. 男星穿女生內衣：好悶！　見妻子拍感情戲⋯他默默灌2瓶啤酒
  8. 周采詩兒子「完全不像媽媽」　老公一句話突破盲點…她傻眼：要掉粉了！
  9. 潘瑋柏《新說唱2》表演霸氣！高EQ吊車尾：最後一名我來當吧
  10. 宇宙人出道十年宣佈攻蛋！　明年208「一起去小巨蛋」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366