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傅孟柏《緝魔》突破尺度「全裸作畫」　導演：必須跟觀眾坦誠相見

記者洪文／綜合報導

金鐘視帝傅孟柏在超限制級國片《緝魔》挑戰演出外表高富帥，但內心極度陰暗的整型名醫。他說：「這個角色出場次數並不多，但每一場都很吃重，內心波濤洶湧，但外表都要很平靜。」他甚至要全裸作畫，在電影中尺度大突破。

▲▼傅孟柏《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

▲傅孟柏《緝魔》劇照。（圖／華映提供，以下同） 
  
在《緝魔》中，傅孟柏更有一場突破尺度的戲，必需全裸演出作畫，更要在過程中彰顯角色的個性。他表示，對畫畫並不陌生，但是這場戲的難度並不在於裸露，「畢竟不是在鏡頭前面畫畫還要兼顧表演這件事。那是宣洩慾望的方式，除了在畫畫，更要把角色的慾望放到最大。」

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▲▼傅孟柏《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

回憶全裸作畫的拍攝過程，傅孟柏坦言：「表面看起來是非常獸性的，是種動物性的演出，但是我一直在控制，讓表演不要太猥褻，在宣洩慾望的過程中，還是保持著美感。」他還說，必須以全身的肢體來表達，「因為攝影師會隨興地抓拍，有時焦點在我畫出的筆觸，有時會在我的手腕，我都必需注意到。」

▲▼傅孟柏《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

除了這場戲讓觀眾難忘外，傅孟柏創作出來的畫作不但劇組覺得很驚艷，就連為《緝魔》創作的知名畫家鍾江澤都稱讚，並告訴他：「哇！我第一次看到表演跟繪畫可以這樣結合。」讓他很有成就感：「聽到他對我的評語的時候，蠻開心的。」
 
對於《緝魔》中的裸露戲，導演盧豐淵解釋，「《緝魔》中都不是為了裸露而露，這是一種不能迴避的真實，在某些情形下必須跟觀眾坦誠相見。」他表示，傅孟柏是個天才型的演員，以他對角色的理解，「他明白這場裸露戲的真正動機，所以配合度很高。」

▲▼傅孟柏《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

傅孟柏也覺得導演給了他很大的安全感，才能創作出這個角色，「要演出那麼極端的角色，演員內心很容易沒有安全感，導演一直給我們一個很舒服，很放鬆的狀態去詮釋角色。」
  
《緝魔》由莊凱勛、傅孟柏、邵雨薇、吳翔震、施名帥演出，預計8月16日在台上映。

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