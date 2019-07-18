哈林合體蕭敬騰爆「神級組合」　放話：歌怎麼難唱怎麼寫

記者蔡琛儀／台北報導

由庾澄慶（哈林）、蕭敬騰（老蕭）、馬念先、旺福主唱姚小民與Erika主演的音樂劇《西哈遊記－魔二代再起》，即將在今年9月5至8日，於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院一連演出六場，哈林更為老蕭量身訂製兩首新歌，其中一首老蕭獨唱的歌曲，將唱出他所飾演的火孩兒，在長期忍受壓制下，無法再平息的反抗叛逆，且哈林和老蕭更將在結尾難得對唱歌曲。

▲庾澄慶和蕭敬騰將在劇中有不少對手戲。（圖／耳東劇團提供）

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在最初的角色設定中，哈林飾演的孫悟空象徵搖滾音樂，而馬念先飾演的唐僧則象徵福音音樂，姚小民所飾演的豬八戒則大唱Old School的饒舌，化身為沙小妹的Erika則大玩雷鬼音樂。由哈林現場自彈自唱，唱出孫悟空在一戰成名後，卻找不到勢均力敵的對手，而深刻感受的《猴Lonely》；還有Erika為了所愛的孫悟空，卻犯下無可挽回的傷害後，與哈林對唱情感真摯的《錯到底》，不但是Erika與哈林的首度合作，更是哈林第一次在現場對唱男女情歌。

「火孩兒這個角色絕對非蕭敬騰莫屬！」被問到關於這次的選角是怎麼擬定時，哈林一開口就是對老蕭的滿滿肯定。「原本在想如果蕭敬騰不能演出，還能找到哪一個音樂劇演員，但又希望火孩兒這個角色能唱出很搖滾，甚至帶有暗黑、叛逆色彩的感覺，那絕對就要蕭敬騰了！」

▲▼ 庾澄慶和蕭敬騰分別在劇中飾演孫悟空和火孩兒。（圖／耳東劇團提供）

而在老蕭確認參與演出後，哈林也笑說：「我就歌怎麼難唱怎麼寫！」老蕭則說：「這些音樂對自己來說都不是問題。」最大的挑戰其實是戲劇演出，且音樂劇演出需要投入較多的前期排練，一開始老蕭收到哈林的邀約時還猶豫，擔心今年有多場演唱會和推出新專輯的工作，會沒辦法好好參與，但他日前正式加入排練後，老蕭也被劇本各種搞笑的梗以及導演幽默的編排逗樂。