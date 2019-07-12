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爆秘戀王心凌緋聞男友！「華航林依晨」發聲了：對感情問心無愧

記者許皓婷／綜合報導

「華航林依晨」趙筱葳（Ivy Chao）10日被週刊爆料身邊已經有了一位交往近2年的肌肉男友，且已經發展到「半同居」階段，不過卻又傳出她與王心凌的緋聞男友藍蔚文關係不單純，兩人還一起出國旅行、穿著白色T恤合照，傳聞鬧得沸沸揚揚，她12日則直接在Instagram發文還原真相。

▲華航林依晨發文。（圖／翻攝自Instagram／Ivy Chao、賴弘國）

▲趙筱葳爆秘戀王心凌緋聞男友藍蔚文。（圖／翻攝自Instagram／Ivy Chao、鏡週刊提供）

趙筱葳爆出和王心凌緋聞男友藍蔚文關係不單純後，她12日在Instagram發文，表示對於感情及自己的品格向來問心無愧，「沒有回應大家的關心與誤會，我認為只要做好榜樣，爛事就無法捕風捉影。」她透露這幾天卻有越來越多親友問她「還好嗎」，讓她無奈不已，「沒想要現在八卦新聞已經要到編造故事的地步才有流量，真的很可悲。」

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對於和藍蔚文走很近，趙筱葳表示：「一個兩年前到現在都沒聯絡的朋友竟然還會成為我的緋聞對象，三年前跟一群朋友在台灣聚餐的照片其他朋友被裁掉說成今年2、3月一起出國（桌上還放台灣啤酒），用一張P過的照片加上引人遐想的文字讓別人誤以為我抽煙（我沒有批判抽菸好壞，而是我本來就不抽煙），這個跟我本人這麼不符又可笑的新聞，難怪朋友家人要問我還好嗎？」直接否認傳聞。

▲華航林依晨發文。（圖／翻攝自Instagram／Ivy Chao、賴弘國）

▲趙筱葳發文否認週刊爆料。（圖／翻攝自Instagram／Ivy Chao）

事實上，趙筱葳因容貌酷似林依晨爆紅，過去與阿嬌（鍾欣潼）的丈夫「醫界王陽明」賴弘國的一段婚姻頗受外界關注，2016年和男方閃婚又閃離，短命婚維持6個月宣告破局，但兩人很快地就走出感情傷痛，重新過新生活，而她現在也已經離開華航，當起全職部落客。

▲華航林依晨發文。（圖／翻攝自Instagram／Ivy Chao、賴弘國）

▲趙筱葳和賴弘國有過半年短命婚。（圖／翻攝自Instagram／賴弘國、Ivy Chao）

【趙筱葳Instagram發文】

早在好幾年前就把所有八卦媒體封鎖了
一直以來我對感情及我的品格問心無愧
才沒有回應大家的關心與誤會，
我認為只要做好榜樣，爛事就無法捕風捉影。

但直到這幾天越來越多朋友甚至家人問我還好嗎？
才知道原來媒體是這樣捏造不實的，
沒想要現在八卦新聞已經要到編造故事的地步才有流量，
真的很可悲。

一個兩年前到現在都沒聯絡的朋友
竟然還會成為我的緋聞對象，
三年前跟一群朋友在台灣聚餐的照片
其他朋友被裁掉說成今年2.3月一起出國
（桌上還放台灣啤酒）
用一張Ｐ過的照片加上引人遐想的文字
讓別人誤以為我抽煙
（我沒有批判抽菸好壞，而是我本來就不抽煙）
這個跟我本人這麼不符又可笑的新聞，
難怪朋友家人要問我還好嗎？
我不知道一個人的新聞價值被放在這裡可喜還是可悲。

我不想再批評現今媒體如何烏煙瘴氣，
只能說我不夠優秀強大吧 ！
介於中間的人才容易被模糊，不上不下的人才容易被操控。
所以我會繼續努力、更堅信自己。

我要更多人知道：
『花若盛開，蝴蝶自來，人若精彩，天自安排。』

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華航林依晨, 趙筱葳, 王心凌, 藍蔚文, 賴弘國

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