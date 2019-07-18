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同居辣模？ØZI親解釋！　被爆當「小王」經紀人揭真實身份

記者盧薇淩／台北報導

金曲新人王ØZI（陳奕凡）日前被週刊爆與28歲的辣模「Angelina」陳怡安交往且同居，更被指控介入球員感情當「小王」，剛從洛杉磯返台的他，18日出席茶品牌活動，一被問到戀情，先是顧左右而言他說：「今天好熱啊～」隨後又抱起朋友的狗小孩，要牠上演生氣反應，但只澄清他們是拍MV時去年12月才認識，並非週刊說的認識2年。

▲▼ØZI唐寧茶調飲大賽。（圖／記者李毓康攝）

▲ØZI出席茶飲活動。（圖／記者李毓康攝）

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入圍金曲獎後，ØZI代言及活動表演應接不暇，工作及感情兩得意，近日被周刊爆料正與Angelina交往，但他被問到這題，緊張抱毛小孩轉移注意力，經紀人也不斷跳出擋駕：「我們是小陳，不是小王。」不過對於周刊爆料他們認識2年，甚至介入別人感情，ØZI澄清兩人去年12月因爲拍MV才認識，「這我可以說，沒有這回事，拍MV才見到這個人。」經紀人也解釋，當初是因為拍攝需要的人好，才找Angelina，當時才認識，撇清介入別人感情。

▲▼ØZI唐寧茶調飲大賽。（圖／記者李毓康攝）

▲ØZI透露媽媽是茶控。（圖／記者李毓康攝）

ØZI出席茶品活動，他笑說不愛喝咖啡，媽媽葉璦菱則是「茶控」，「我媽超級喜歡泡茶，會蒐集不同的茶葉，我家每天都有不同的茶。」透露就連平常在家做音樂時，媽媽都會貼心準備點心跟茶類飲品，是他創作的靈感來源。他今天在現場喝了特調的草莓茶品，忍不住羞曝，「其實有點害羞，我在喝這些很少女系的東西，草莓、蜂蜜是種浪漫，我要很驕傲的說，這是我很愛的口味。」

▲▼ØZI抱毛小孩擋駕 。（圖／記者盧薇淩攝）

▲ØZI抱毛小孩擋駕 。（圖／記者盧薇淩攝）

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