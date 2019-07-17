咪妃分手Joeman原因曝光！　爆氣嗆：感情不是錢堆出來的

記者李湘文／綜合報導

YouTuber咪妃在5月跟Joeman（九妹）分手，直到今天（17日）才正式宣布，未料被網友嗆是為錢交往，因而大動肝火。她晚間出面解釋分手原因，強調是好聚好散，反嗆酸民：「感情就不是金錢堆出來的，有這種想法的人拜託你們醒醒好嗎？」

▲咪妃跟Joeman分手。（圖／翻攝自咪妃Instagram）

咪妃不滿網友將這段感情扯上利益，在Instagram限時動態生氣發文：「神經病嗎？我還以為是什麼政治聯姻。現在對方更有錢更有名氣，當初我分個屁？」她澄清跟Joeman好聚好散，現在偶爾還會聊天講屁話，「就是談過、彼此個性不合，我們也都祝福對方，請大家不要講一些莫名奇妙的事情。」

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▲咪妃怒駁「為利益交往」的說法。（圖／翻攝自咪妃Instagram）

對於網友酸她貪圖利益，咪妃嗆聲：「不管男生女生，自己工作賺錢、花自己努力工作甚至加班到深夜還在開會的錢，那個才叫成就感，能理解嗎？」她坦承工作確實有受到Joeman幫助，也一直覺得對方是事業上的貴人，「但我不覺得一個人不需要做任何努力，光靠著貴人運就能平步青雲。」

咪妃呼籲粉絲祝福他們，也不要再去攻擊Joeman，「感情的事情只有我跟他最清楚，我們都好聚好散，現在也是朋友，只是彼此還需要一段時間來沉澱。」她強調，沒有誰配不上誰，或是誰跟誰比較相配，「分手不需要選邊站，可以嗎？」呼籲大家就此停戰。

▲咪妃說明跟Joeman分手的原因。（圖／翻攝自咪妃Instagram）