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這型號iPhone最耐操！　IU用4年都沒壞…網推：真的最好用

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣歌手兼演員IU（李知恩）不只主演戲劇《德魯納酒店》廣受關注，15日更迎來《BBIBBI》MV點閱量突破1億的好消息，為了慶祝特別在Instagram上傳多張幕後照片，沒想到其中一張曝光了她的手機是已經發行5年的iPhone 6s！

▲IU為慶祝《BBIBBI》破億點閱大放送幕後照。（圖／翻攝自IU IG）

▲IU為慶祝《BBIBBI》破億點閱大放送幕後照。（圖／翻攝自IU IG）

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▲IU為慶祝《BBIBBI》破億點閱大放送幕後照。（圖／翻攝自IU IG）

▲IU為慶祝《BBIBBI》破億點閱大放送幕後照。（圖／翻攝自IU IG）

▲IU為慶祝《BBIBBI》破億點閱大放送幕後照。（圖／翻攝自IU IG）

▲IU為慶祝《BBIBBI》破億點閱大放送幕後照。（圖／翻攝自IU IG）

IU在15日為了慶祝《BBIBBI》MV點閱量破1億，一連上傳7張未曝光過的拍攝幕後照，可以看見她接連變換了不同造型，因應場景再配上不同表情，其中一張趁著梳化時拿著手機對著鏡子自拍，意外曝光了她正在使用的手機是2015年發行的iPhone 6s，同時也是蘋果系列銷量最好，被公認最好用的手機！

▲IU為慶祝《BBIBBI》破億點閱大放送幕後照。（圖／翻攝自IU IG）

▲IU為慶祝《BBIBBI》破億點閱大放送幕後照。（圖／翻攝自IU IG）

▲IU的手機是iPhone 6s。（圖／翻攝自IU IG）

事實上，iPhone 6S系列是在蘋果2015年下半年所推出的手機，上市至今已經3年多了，但據極光大數據所公布的2018年第3季的《手機行業研究報告》，目前蘋果用戶當中，仍有高達逾25％的用戶是使用iPhone 6S系列手機（iPhone 6S約13%、iPhone 6S Plus約11.9%）。

科技網站iFuun針對這個現象進行分析指出，在性能方面，iPhone 6S的確無法跟它的後續機種相提並論，但這次多虧新的作業系統iOS12的功勞，許多用戶更新至iOS12後的評價幾乎都是手機使用起來變順暢了，換機的慾望也因此降低。

▼IU《BBIBBI》MV。(影片／取自1theK (원더케이)YouTube，如遭刪除請見諒

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