金秀賢驚喜探班IU！　「雨傘CP隔4年超閃合體」…同框照曝光

記者古靜兒／綜合報導

南韓知名演員金秀賢剛在7月1日退伍，與歌手IU和演員呂珍九交情很好的他日前到《德魯納酒店》拍攝現場探班，給好友和一票工作人員送上驚喜零食車應援。

▲金秀賢才剛退伍沒多久就給《德魯納酒店》驚喜應援。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、soohyun_k216）

IU 7月16日在自己的Instagram上傳了2張與同劇演員呂珍九和另一個男演員的合照，並寫到：「白承燦的酒店遊。 #德魯納酒店 #張社長」也在貼文最後放上了與飲料自拍的認證照。白承燦是金秀賢在韓劇《製作人》中飾演的角色，粉絲定睛一看才發現原來是男神來探班了，紛紛在貼文底下留言表示「天啊，是白PD和Cindy（IU在《製作人》中飾演的角色）」、「是《製作人》和《擁抱太陽的月亮》組合呢」、「大家都太可愛了」。

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▲IU上傳和金秀賢及呂珍九的合照，逗趣的表情和動作讓網友直呼好可愛。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma）

呂珍九隨後也在Instagram上發了三人的合照並寫到：「真的被嚇倒了！秀賢哥！真的真的太感謝你了！哥～收到許多能量了，會更加努力的！ #金秀賢 #張滿月 #具燦成 #德魯納酒店 #Hoteldelluna #9oogram」照片中三人擺出逗趣的動作，許久未在公開場合亮相的金秀賢也讓網友稱讚男神退伍後依舊如此帥氣。

▲IU上傳和應援飲料的認證自拍照。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma）

金秀賢其實與《德魯納酒店》演員和導演都有一段淵源，除了和IU在《製作人》有感情線外，呂珍九也在《擁抱太陽的月亮》飾演了他的兒時角色，吳忠煥導演則是之前讓金秀賢以「都敏俊」爆紅的韓劇《來自星星的你》的導演。

▲呂珍九隨後也上傳了三人可愛的合照。（圖／翻攝自Instagram／yeojin9oo）