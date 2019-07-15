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韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

記者陳芊秀／綜合報導

女星韓瑜和孫協志曾有一段4年婚姻，離婚後各自活躍演藝圈，2018年底結束八點檔《金家好媳婦》，已經好一陣子沒有在小螢幕露臉。她私下養了3隻天竺鼠當寵物，當兒子一樣疼愛，沒想到最近就有2隻相繼離世，連續貼文悼念，也讓粉絲相當心疼。

▲▼韓瑜養了多年的寶貝天竺鼠拉布離世。（圖／翻攝自臉書／韓瑜）

▲韓瑜養了3隻天竺鼠，包括拉布、小噗和阿吉。（圖／翻攝自臉書／韓瑜）

韓瑜6月中旬更新近況，透露天竺鼠「拉布」去當小天使了，「雖然有千千萬萬個不捨，但我更不想你一直疼痛。」她2015年就為了「拉布」的病情奔走，當時正在趕拍電視劇《甘味人生》，沒想到天竺鼠突然生重病，在加護病房觀察中，為此自責沒能好好照顧，更強調「花多少錢也沒關係，只要牠能好好地回到我身邊當我的乖兒子」，加上當時和孫協志還是夫妻，對方隔空發文安慰：「老婆加油！拉布加油！一切都會很好的！」

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▲▼韓瑜養了多年的寶貝天竺鼠拉布離世。（圖／翻攝自臉書／韓瑜）

▲韓瑜和拉布相處時間最長。（圖／翻攝自臉書／韓瑜）

▲▼韓瑜養了多年的寶貝天竺鼠拉布離世。（圖／翻攝自臉書／韓瑜）

▲韓瑜把拉布當兒子疼愛，4年前寶貝進加護病房，孫協志隔空發文打氣。（圖／翻攝自臉書／孫協志）

相隔4年，韓瑜的寶貝「拉布」離世了，「雖然有千千萬萬個不捨，但我更不想你一直疼痛」，同時也提到家中還有「小噗、阿吉」2隻天竺鼠。她剛送走拉布，7月初「阿吉」也離開了，短短半個月走了2個寶貝！

▲▼韓瑜養了多年的寶貝天竺鼠拉布離世。（圖／翻攝自臉書／韓瑜）

▲韓瑜6月中透露拉布已經離世，「我更不想你一直疼痛。」（圖／翻攝自臉書／韓瑜）

韓瑜難過寫道：「痛哭了一夜，醒來之後一想到你，眼淚還是落下……即使是親眼看著你的離開，心裡還是期望著你能跟我回家……。」她曬出抱阿吉的合照，看到自己準備帶寵物回家時，雀躍興奮的表情，現在接連失去，「阿吉，我的寶貝，好好當天使，要記得我真的好愛你喔！雖然我們的緣份是那麼淺……。」她的留言讓粉絲相當揪心，眾人留言「加油小瑜姐」、「一下子走了2隻，小瑜要節哀喔」、「我秀秀！陪妳走過每一個點滴。」

▲▼韓瑜養了多年的寶貝天竺鼠拉布離世。（圖／翻攝自臉書／韓瑜）

▲韓瑜剛養的天竺鼠「阿吉」也離世，短短半個月連續失去2個寶貝。（圖／翻攝自臉書／韓瑜）

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