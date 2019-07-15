只有我可以欺負妳！《WWW》超狂站姊李多熙才是全劇男主角

文／溏。tang

剛看完最新兩集《請輸入檢索詞WWW》，立刻來激情碼心得。

先說小狼狗這對我真的覺得很煩！！！雖然接吻CUT色氣滿滿、身高差的抱抱也虐狗滿滿，根本狗糧buffet吃到飽！

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但為什麼你們又在吵架！！！！吵個沒完沒了欸你們，愛情還沒消失殆盡我的耐心先要消失殆盡了！！！

然後出乎我意料的車賢和小演員這對太可愛了阿阿阿阿阿阿（土撥鼠尖叫）～

車賢太攻惹吧阿阿阿阿阿阿阿，這什麼溫柔又強勢男主角人設！（扶心臟）

小演員薛智煥某天哭嘰嘰的跑來找車賢，才知道他一直在用Barro地圖實景，看著不小心拍攝到的已逝愛犬作為念想，卻因為Barro網站改版，地圖實景中所有人物和動物的臉都被打了馬賽克，看不到狗狗的臉了，最後在車賢的幫助下狗狗的身影才順利回來，靠這麼什麼感人肺腑小故事，害我差點淚灑辦公室！！(´;ω;`)

我覺得你可以以身相許！

號稱粉頭（粉絲團頭頭）的車賢還為了薛智煥做了餐車和燈箱應援！！！果然錢的數量決定狂的力量！這站姊太帥了！！！！！一直不紅的薛智煥看到燈箱應援都要哭了，我也要哭了，完全能想像薛智煥有多感動，我同意你們在一起嗚嗚嗚嗚（咬手帕）～

但是進度讓我有夠焦心，不要怕！不要慫！上阿車賢！！！

車賢在這部戲真的太有魅力了，除了男女感情線，編劇還暗搓搓發展百合戀！！！（不行車賢是小演員的！）「你生氣的樣子很可愛、只有我可以欺負妳！！」…男主角劇本無誤了！！！！

喝醉後滿地打滾要求朵美陪睡（真的是陪睡），最後還嘤嘤嘤的叫姐姐，這什麼反差萌！！結果是一篇車賢告白文(*´艸`*)～

總裁這邊發現婆婆其實覺得兒子很廢，好好家業不繼承去搞什麼電影，所以對於能幹的媳婦輝常滿意、各種壓榨，在成為驚世媳婦捅婆婆十八刀之前，宋佳京終於提出離婚！

業界龍頭爭霸戰這邊，在Barro推了許多成功的行銷，像是推出糖醋肉是要淋著吃還是沾著吃的貼圖引起討論（大概跟我們的南部粽北部粽之爭一樣），排序正準備翻盤時，卻因公司代表布萊恩決策錯誤導致輿論攻擊，布萊恩決定辭職負責，整個上班氛圍從google變鴻X啊！E04！！！

結論：不要管小狼狗了，重點是車賢啊！

《WWW》1～8集心得►「小狼狗」張基龍攻到炸裂！《WWW》三CP你站哪一對？

（以上圖片皆翻攝自愛奇藝台灣站）

本文出自外稿作家：溏。tang

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