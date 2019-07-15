夏和熙酸「小趙出去給我滾、跪下！」　趙正平爆氣喊打：你什麼咖？

記者林彥君／台北報導



趙正平（趙哥）和茜珊、嚴立婷和夏和熙組隊上台視益智節目《台視17Q》搶獎金，兩隊在PK前就火藥味十足，夏和熙在60秒搶答中領先趙正平一題勝出，趙正平拉不下臉解釋是按鈴沒亮，夏和熙開玩笑說：「小趙，加油！」讓趙正平一秒變臉大罵：「你什麼咖啊？小趙你叫的喔？」

▲ 趙正平拿愛的小手要打夏和熙。（圖／台視提供）

眼看趙正平快要走心飆粗話，嚴立婷趕緊緩頰：「趙哥，現在在直播不要這樣。」趙正平仍不甘被後輩當小弟叫，回敬：「你夏和熙、摔乎死（台語）！」

嚴立婷在上場前就誓言若沒答超過7題就接受「愛的小手」處罰，未料最後嚴立婷敗在第5題，讓趙哥逮到機會復仇，夏和熙不滿地說：「為何是你打，我又不是你小孩，你是不是有病？」趙正平則說：「你剛剛不是叫我小趙嗎？」夏和熙不甘示弱，指著攝影棚外說：「小趙你打我，你出去！你給我滾，跪下。」

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▲夏和熙和嚴立婷同隊。（圖／台視提供）

眼看夏和熙和趙哥兩人又快槓上，嚴立婷跳出當和事佬：「兩個人差50歲吵什麼架？個人造業個人擔，不然打我啦。」願意替夏和熙接受處罰，講義氣又直爽的個性讓眾人相當敬佩，也讓夏和熙相當感動。

▲趙正平。（圖／台視提供）