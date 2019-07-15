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《Running Man》哈哈第3胎出生！　抱巨蟹寶寶：老婆孩子都平安

記者古靜兒／綜合報導

南韓雷鬼歌手兼綜藝節目主持人哈哈（本名：河東勳）和妻子星（本名：金高恩）自2012年結婚至今已有7年，甜蜜的夫妻生活向來羨煞旁人。已有兩名兒子的兩人15日再宣佈喜訊，星誕下三女兒並取名為Song，母女均安。

星15日誕下三女兒並取名為Song，母女均安。（圖／翻攝自Instagram／sweetstar0001）

▲星15日誕下三女兒並取名為Song，母女均安。（圖／翻攝自Instagram／sweetstar0001）

哈哈和星所屬的QUAN Entertainment早前向大家宣佈：「星在7月15日韓國時間中午12:40誕下了第三胎，是個女孩，母女都平安健康。」兩人都曾經公開表示目前已有Dream和Soul兩個兒子，希望下一胎是女兒，如今喜得一女，相信夫妻倆都非常高興。

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▲星15日誕下三女兒並取名為Song，母女均安。（圖／翻攝自Instagram／sweetstar0001）

▲哈哈和星的夫妻生活非常甜蜜，經常會在Instagram上曬恩愛。（圖／翻攝自Instagram／sweetstar0001）

哈哈在南韓擁有超高知名度，身為《無限挑戰》、《Running Man》等長壽節目的主持班底，節目裡出色的主持功力令他深受觀眾喜愛。節目上幼稚搞怪的他私底下其實是個愛妻魔人，經常在Instagram上曬出和老婆星的甜蜜互動，他們也曾在綜藝節目上分享結婚前的甜蜜戀愛史，是南韓演藝圈的模範夫妻。

▲星15日誕下三女兒並取名為Song，母女均安。（圖／翻攝自Instagram／sweetstar0001）

▲星偶爾會在Instagram上上傳Dream和Soul兩個兒子可愛的日常生活照。（圖／翻攝自Instagram／sweetstar0001）

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