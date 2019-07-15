《聲林》許莉潔合唱吳東翰！　曝開嗓秘訣「先聊天大笑」

記者盧薇淩／台北報導

喜歡音樂新人許莉潔，在參加第一屆《聲林之王》比賽後，持續在網路上一週推出一支cover作品，希望可以讓喜愛她的粉絲常聽到她的歌聲。她14日上新片，邀請到金星娛樂旗下、同為《聲林》戰友的吳東翰，一同cover孫盛希與街巷（J-Sheon）合唱的《闖空門》，也特地拍攝MV。

▲吳東翰、許莉潔翻唱歌曲 。（圖／喜歡音樂）



MV拍攝當天，原本要跑很多點，卻天公不作美遇上滂沱大雨，團隊決定就在四面環繞的天橋上完成取景，拍攝時需要不斷走路，更有跑步的劇情，整個拍攝將近8小時，兩人表示若身上有裝計步器，拍完應該超過一萬步了。剛好正為了下半年新專輯籌備，正在努力瘦身的許莉潔開心喊話：「今天的運動量應該非常夠了，穿高跟鞋腳真的快斷掉了啦！」並偷偷問明天可以偷懶一下下嗎？被經紀人馬上回應：「明天還是要去健身房找教練報到！」為了之後可以美美地發片，她付出了許多努力，已瘦了將近15公斤並持續努力中。

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▲許莉潔讚吳東翰幽默感十足。（圖／喜歡音樂）

許莉潔表示，一直很欣賞吳東翰的歌聲，尤其是駕馭R&B曲風非常擅長，這也是她很想嘗試的路線。她打趣表示，一開始還腦補拍影片時會不會被要求做出很魅惑的眼神，她怕自己無法駕馭，尤其是如果要對吳東翰做出表情一定會大笑場，幸好後來導演要他們想像對人生產生疑惑，在自我懷疑徘徊時，突然看到有一個跟自己一樣迷惘的人，便立刻衝去跟對方大聲地說：「最近過得一點都不好！」

許莉潔讚美吳東翰，是目前人生中遇到最會令她「發笑」的男人，因為私底下的吳東翰幽默感十足，是大家的開心果，很會說各種笑話還是模仿王。兩人合作在錄音時，許莉潔一到錄音室就趕快找他聊天，因為一遇到他，就可以讓自己瘋狂大笑，順便開嗓，吳東翰在一旁馬上說是許莉潔笑點太低了，不過也表示很開心可以跟她合作，希望這次的Cover可以擁有非常好的點閱率。