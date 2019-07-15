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防彈少年團V自爆得了「這個病」　可愛舉動背後原因令人心疼

記者古靜兒／綜合報導

紅遍全世界的南韓天團防彈少年團向來熱愛在社交網站上和粉絲交流，偶爾還會回覆粉絲留言，親民舉動相當圈粉。成員之一的V日前回覆粉絲時卻透露自己得了膽鹼能性蕁麻疹，讓不少粉絲擔心偶像繁忙日程中的身體狀況。

▲防彈少年團成員之一V深夜回復粉絲，內容卻令人相當心疼。（圖／翻攝自Twitter、Weverse／방탄소년단、BTS）

▲防彈少年團成員之一V深夜回覆粉絲，內容卻令人相當心疼。（圖／翻攝自Weverse／BTS）

防彈少年團除了喜歡在推特PO文、分享日常生活外，也會官咖上和粉絲互動，14日就有粉絲在新創辦的官咖Weverse上發了一則成員V的動圖，笑說他發呆、撓肚子的時候也很可愛，得到了偶像本人的回覆：「不是的哦，是因為得了膽鹼能性蕁麻疹，所以才癢癢的。」V以可愛的語氣回覆粉絲，內容卻令大家相當心疼，紛紛要V好好照顧自己。

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▲防彈少年團成員之一V深夜回復粉絲，內容卻令人相當心疼。（圖／翻攝自Twitter、Weverse／방탄소년단、BTS）

▲防彈少年團成員之一V深夜回覆粉絲，內容卻令人相當心疼。（圖／翻攝自Twitter／BTS）

膽鹼能性蕁麻疹是一種過敏反應，當受熱、精神緊張、攝入熱食與熱飲或者在運動後，體溫略高造成增熱的血流刺激大腦體溫調節中樞，造成膽鹼能性蕁麻疹發作，形成過敏。這類過敏反應除了造成身體有針刺、巨癢感外，皮膚上也會出現紅色、2公厘左右的風疹塊，一般在停止運動或平靜以後，症狀就會消退，因此不易引起重視，但發作頻繁者還是要及時到皮膚科診治。

▲防彈少年團成員之一V深夜回復粉絲，內容卻令人相當心疼。（圖／翻攝自Weverse／BTS）

▲防彈少年團成員之一V回覆粉絲：「不是的哦，是因為得了膽鹼能性蕁麻疹，所以才癢癢的。」。（圖／翻攝自Weverse／BTS）

防彈少年團於7月14日結束了日本場的巡迴演唱會《LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF》，並發佈了最新的演唱會消息，他們將在10月26日，唱回首爾最終場。《LOVE YOURSELF》巡演從2018年8月25日走到現在已進行了將近11個月，巡演結束後防彈少年團的下一個行程究竟是什麼，粉絲都相當期待。

▲防彈少年團10月唱回首爾。（圖／翻攝自Facebook／방탄소년단）

▲防彈少年團世界巡迴演唱會《Love Yourself: Speak Yourself》公佈新場次，令粉絲相當期待。（圖／翻攝自Facebook／방탄소년단）

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防彈少年團, BTS, V, 金泰亨

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