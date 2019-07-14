ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《聲林》嘪瑋鵬錯失機會「不要離開我！」　情緒陷低潮：把音樂關掉

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》人氣選手嘪瑋鵬今（14日）在臉書分享，自己從高中開始就非常熱愛音樂，堅持音樂這條路至今已有10幾年，「除了中間偶爾打工端端盤子、賣賣咖啡機，我從來沒有離開過表演，不過心理某些部分對自己感到毫無自信，一直想要透過表演來證明自己價值的意義。」

▲▼嘪瑋鵬。（圖／翻攝自Facebook／嘪瑋鵬Mai）

▲嘪瑋鵬在臉書上分享心情。（圖／翻攝自Facebook／嘪瑋鵬Mai）

不過嘪瑋鵬提到，想表演的心態長期以來反而讓他逐漸沒信心，也更有壓力，「這幾個禮拜我陷入低潮，除教課，我私底下完全不聽音樂，連開車都請朋友不要放音樂，我真的愛表演嗎？我真的愛音樂嗎？沒錯，我愛！但我失去對自我價值的認知，我好羨慕可以一上台就能氣勢壓倒全場人，我的個性算溫和，也常因此錯失很多機會。」

▲▼嘪瑋鵬。（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

▲嘪瑋鵬戴著向日葵面具參賽《聲林之王》。（圖／ETtoday）

嘪瑋鵬自認不是天生樂觀的人，身邊支持天他的人成為他的動力，「我很愛裝模作樣，我不太會跟別人說心事，包含我最親近的朋友，我都會隱藏起來，但是偶爾孤單的時候想想有你們在我身邊我就好幸福，他能夠打敗我心中任何傷害我的利器，都不要離開我好嗎？每一個人！」

事後嘪瑋鵬表示因為朋友擔心他的工作，所以才有感而發。五官深邃、外型亮眼的嘪瑋鵬，現在除拍戲也主持節目，他在《社畜時代》演出，近期也在鄭可強（小烏龜）的新歌《不愛情》MV中擔任男主角。
 

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀

上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩喊話：永遠都是9個人

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩喊話：永遠都是9個人

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

「婚後最愛撒的謊」昆凌全說了！　前輩開口點醒她：周杰倫才是陪伴一輩子的人

「婚後最愛撒的謊」昆凌全說了！　前輩開口點醒她：周杰倫才是陪伴一輩子的人

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

餐廳偶遇Lisa！「真實0修圖身材」現形　超狂紙片薄腰網看呆

餐廳偶遇Lisa！「真實0修圖身材」現形　超狂紙片薄腰網看呆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

快訊／利菁道歉！　揭「孫協志夏宇童交往證據」逆轉：是我誤會了

快訊／利菁道歉！　揭「孫協志夏宇童交往證據」逆轉：是我誤會了

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩喊話：永遠都是9個人

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

「婚後最愛撒的謊」昆凌全說了！　前輩開口點醒她：周杰倫才是陪伴一輩子的人

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

餐廳偶遇Lisa！「真實0修圖身材」現形　超狂紙片薄腰網看呆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

快訊／利菁道歉！　揭「孫協志夏宇童交往證據」逆轉：是我誤會了

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

嘪瑋鵬, 聲林之王

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Gail合體蘇打綠阿福萌唱六連發　美聲塞爆廣場...離開還被包圍！
  2. 燈全暗CLC驚「停電嗎？」粉絲應援影片出現7人全淚崩
  3. 《聲林》嘪瑋鵬錯失機會「不要離開我！」　情緒陷低潮：把音樂關掉
  4. 游泳男神女友露正臉…網驚年齡差很大！　遭指「被富婆包養」怒了
  5. 182cm世界小姐「3歲女兒身高超驚人」！　直逼媽腰部…網驚：基因太強
  6. 嫁給雷神弟7個月　麥莉「不要生小孩」親吐背後原因超揪心
  7. 恐怖打工「1晚賺5萬」還有封口費！　半夜回收「詛咒人偶」拔釘聽慘叫聲
  8. 王嘉爾跳一半突扶著腰離開...最後也沒上台！親口證實真的生病
  9. 嫁台富商「很少被碰」離婚7年　女星龍山寺求姻緣…隔1月認愛了！
  10. 鄭愷電影院翻拍《獅子王》PO網！被轟爆刪文　網心疼放大「照片右上角」平反

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366