《聲林》嘪瑋鵬錯失機會「不要離開我！」　情緒陷低潮：把音樂關掉

記者林彥君／台北報導



《聲林之王》人氣選手嘪瑋鵬今（14日）在臉書分享，自己從高中開始就非常熱愛音樂，堅持音樂這條路至今已有10幾年，「除了中間偶爾打工端端盤子、賣賣咖啡機，我從來沒有離開過表演，不過心理某些部分對自己感到毫無自信，一直想要透過表演來證明自己價值的意義。」

▲嘪瑋鵬在臉書上分享心情。（圖／翻攝自Facebook／嘪瑋鵬Mai）

不過嘪瑋鵬提到，想表演的心態長期以來反而讓他逐漸沒信心，也更有壓力，「這幾個禮拜我陷入低潮，除教課，我私底下完全不聽音樂，連開車都請朋友不要放音樂，我真的愛表演嗎？我真的愛音樂嗎？沒錯，我愛！但我失去對自我價值的認知，我好羨慕可以一上台就能氣勢壓倒全場人，我的個性算溫和，也常因此錯失很多機會。」

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▲嘪瑋鵬戴著向日葵面具參賽《聲林之王》。（圖／ETtoday）

嘪瑋鵬自認不是天生樂觀的人，身邊支持天他的人成為他的動力，「我很愛裝模作樣，我不太會跟別人說心事，包含我最親近的朋友，我都會隱藏起來，但是偶爾孤單的時候想想有你們在我身邊我就好幸福，他能夠打敗我心中任何傷害我的利器，都不要離開我好嗎？每一個人！」

事後嘪瑋鵬表示因為朋友擔心他的工作，所以才有感而發。五官深邃、外型亮眼的嘪瑋鵬，現在除拍戲也主持節目，他在《社畜時代》演出，近期也在鄭可強（小烏龜）的新歌《不愛情》MV中擔任男主角。

