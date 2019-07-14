26歲男歌手腦部受創！　記憶退到5歲「重學走路、拿筷子」

▲蔡岳宸曾得腦癌，記憶力退到5歲。（圖／杰思國際娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

年僅26歲的創作才子蔡岳宸原本在大學畢業後有機會簽進唱片公司當儲備歌手，卻因人生遭逢巨變，歷經腦部重症開刀及論及婚嫁的女友在生病提分手的雙重打擊下，由於神經受到壓迫的狀況下因為會影響身體生活機能，最嚴重的時候思想行為能力只剩下五歲，連拿筷子和走路都要重新學習。

長相斯文帥氣的蔡岳宸原本是念表演藝術相關科系畢業，因為喜歡創作唱歌而在大學四年裡累積許多創作的他，在畢業展成果發表上表演不但獲得滿堂彩，在工作上一帆風順的他原本被唱片公司選為儲備藝人要發片，沒想到卻在準備圓夢之際被醫生診斷腦部患重疾。

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▲▼蔡岳宸復健八個月，浴火重生。（圖／杰思國際娛樂提供）

開刀後整整八個月復健期間，從零開始的他每天得從學走路、學拿筷子，蔡岳宸表示：｢手術後很多事情都得從頭學，在醫院學走路拿筷子，從零開始，有時候甚至連媽媽是誰都不認得，甚至連媽媽兩個字也不會講。」回想起復健最辛苦的部分，蔡岳宸表示：｢我會覺得最辛苦的就是我一個快要180公分男生，在醫院讓身材嬌小的護士扶著我學走路，而且常常沒走幾步就跌倒，我當時真的心灰意冷，甚至想要放棄，因為我不知道我為什麼不能走路。」

也許是上天跟蔡岳宸開了一個天大的玩笑，得知腦部患重病的蔡岳宸在生病期間，讓原本論及婚嫁的女友竟不告而別而分手，而且無論怎麼求卻也喚不回這段感情，讓蔡岳宸難過到不能自己，他表示：｢有一度真的以為可以從此幸福快樂，因為在生病前我很努力工作想給對方好的生活，無論約會、旅遊、生活等開銷都是我在扛，當時還兼差存錢，就是想要趕緊辦婚禮。結果後來才知道他早在我生病前就變心，讓我覺得這段感情超級失敗，因為為了她我付出全部，但對方從頭到尾都沒為你付出，還傻傻地覺得有一天她會感動。」

這整段復原過程讓我覺得每一步都很不容易，不過也更珍惜當正常人的樣子！」浴火重生的蔡岳宸決定則以獨立創作歌手的身分再次重新出發，期盼藉著自己創作的兩首新歌《他牽過的手》、《我的世界》訴說自己心路歷程之餘，也希望能獲得大家的共鳴！