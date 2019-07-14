《我叫金三順》14年翻拍泰劇！　男女主角是超人氣螢幕情侶

記者陳芊秀／綜合報導

又有神劇翻拍啦！這次是韓劇《我叫金三順》，該作又被稱為韓版《BJ單身日記》，由金宣兒、炫彬主演，播出時造成全亞洲轟動，大結局在南韓創下51.1%的收視紀錄。電視劇播出將近14年，近日傳出翻拍泰國版的消息，開鏡照在網路悄悄曝光。

▲《我叫金三順》翻拍泰劇。（圖／翻攝自韓網）

據泰媒報導，One電視台翻拍韓劇《我叫金三順》，女主角是Bee Namthip（楠迪宗拉維蒙），男主角是Film Thanapat（塔那帕特卡维拉），兩人2018年在泰版《犀利人妻》扮演正宮「安真」，和「藍天蔚」，收視率從1%到完結篇6.4%，創下傲人紀錄，人氣雙雙攀上新高峰。兩人成為泰國觀眾心中的熱門螢幕情侶，這次再度挑戰翻拍神劇，開鏡儀式的照片在網路率先傳出，女主角依舊是招牌長髮，戴眼鏡，不過身材纖細和韓版女主角增肥形象不同，引發外界好奇。

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▲泰版《我叫金三順》女主角是Bee。（圖／翻攝自韓網、Bee Namthip的IG）

▲泰版《我叫金三順》男主角是Film。（圖／翻攝自韓網、Film Thanapat的IG）

▲Bee和Film因翻拍台劇《犀利人妻》成為超人氣螢幕情侶。（圖／翻攝自韓網、Bee Namthip的IG）

▲泰版《我叫金三順》舉行開鏡拜神儀式。（圖／翻攝自微博／FilmThanapat-ChineseFC）

▲Bee和Film搭檔翻拍泰版《我叫金三順》。（圖／翻攝自推特／nnnningningg）

《我叫金三順》描述蛋糕師「金三順」不愛自己的菜市場名，一心想要改名展開新生活，某天做甜點的手藝被餐廳老闆挖角，還進一步被要求談契約戀愛，兩人展開笑淚交雜的愛情糾葛。金宣兒當時為了角色增肥9公斤，炫彬扮演傲嬌老闆，故事中的「契約戀愛」，也成為韓國愛情劇中的必備橋段之一。