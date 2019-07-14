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小戽斗「肺積水」未癒⋯奪影帝缺席慶功！黃嘉千心疼：捏手臂瘦好多

記者洪文／台北報導

台灣電影《老大人》13日在台北電影獎奪下4項大獎最大贏家，劇組會後在東區麻辣火鍋店慶功宴，不過小戽斗奪下影帝之後缺席，與老婆先返回桃園住家，黃嘉千透露他在典禮結束之後表達「很累」，而導演洪伯豪感嘆：「他最近身體不太好，肺積水，牙齒也幾乎都掉了，不太能吃東西。」

►►►台北電影獎完整得獎名單

▲台北電影獎，老大人慶功。（圖／記者林敬旻攝）

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▲《老大人》劇組在台北電影獎會後慶功。（圖／記者林敬旻攝）

導演洪伯豪感嘆：「我們3月跑宣傳的時候，他還沒這麼虛弱。」喜翔立刻補充：「完全沒感覺！」黃嘉千心疼表示：「我捏了手臂，超瘦的，天阿，比我還瘦！」她透露，這陣子大家一直在關心他的身體狀況，也希望大家不用太擔心，「他的身體狀況在恢復當中了。」

▲台北電影獎，老大人慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲《老大人》喜翔、黃嘉千、導演洪伯豪。（圖／記者林敬旻攝）

《老大人》在金馬獎只有入圍女配角1個獎項，這次在台北電影獎拿下4項大獎，只可惜喜翔最後男配角敗給大鶴。被問到沒有拿到獎有沒有失落？他搖搖頭，「我今天賭4個獎，多準？」他坦言頒獎前已猜到自己不會得獎，還是很開心：「老大人這口氣爭回來了，這口氣不吐出來不開心。」

▲台北電影獎，老大人慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲《老大人》喜翔、黃嘉千。（圖／記者林敬旻攝）

導演洪伯豪坦言，小戽斗、喜翔、黃嘉千3位演員在現場給了很多幫助，「很多劇本裡面不夠充足的細節，都是靠他們一起討論出來的，戽斗哥花很多時間在溝通，喜翔很幫助我去溝通。」喜翔直言：「其實導演真的辛苦了，因為我們三個都不好搞！」黃嘉千聽完驚回：「我不好搞？」

▲台北電影獎，老大人慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲《老大人》喜翔、黃嘉千、導演洪伯豪。（圖／記者林敬旻攝）

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面對黃嘉千、媒體的逼問，喜翔才說出觀察到的細節：「她會走偏，導演就要把她收回來，所以真的很辛苦，所以導演真的幫我們很多！我們就是一家三怪！」她也認同：「謝謝導演很辛苦的調整，不然我用我覺得對的去做，一定沒辦法做到。」沒想到她的「收」成為評審團選擇女配角的關鍵。

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台北電影節, 台北電影獎, 小戽斗, 老大人, 黃嘉千

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