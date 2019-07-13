劉畊宏吊單槓「上下各掛1女兒」超狂！　46歲勇健畫面曝光…網驚：太強

記者李湘文／綜合報導

藝人劉畊宏擁有豐富健身資歷，練就一身結實精壯的肌肉，也常帶著家人朋友一起運動。他13日PO出吊單槓影片，不只胸前掛著1個女兒，甚至腳上還掛著另外1個，卻依然能從容地引體向上，令網友大呼實在太強！

▲劉畊宏身體健壯。（圖／翻攝自臉書／劉畊宏）

劉畊宏近日帶著小孩到公園玩，開心PO出影片：「I love my girls !我是孩子們的遊樂器！」影片中，只見其他小孩都在玩遊樂設施，他的2個女兒卻是緊黏爸爸，1個環抱著劉畊宏的脖子，像無尾熊似地纏在他胸前；另1個則是抱住爸爸雙腳，而劉畊宏就這樣承載著2個孩子的重量，從容自若地持續吊單槓。

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▲劉畊宏扛著2個女兒吊單槓。（圖／翻攝自臉書／劉畊宏）

看到這支影片，眾多粉絲都驚呼「好強壯的爸爸」、「體力真是沒話說，太強了啦」、「好猛哦」、「我的爸爸是超人」，也說當劉畊宏的女兒真的很幸福。

▲劉畊宏育有3個小孩。（圖／翻攝自臉書／劉畊宏）

劉畊宏跟老婆王婉霏結婚近12年，育有7歲的兒子宇恩，和5歲女兒小泡芙、4歲姍姍，1家5口感情溫馨。他因為曾帶小泡芙上真人秀《爸爸去哪兒5》，使得一家人都成為關注焦點，即使現在節目已經結束，但他在網路上分享親子生活，總還是能吸引粉絲熱烈回應。