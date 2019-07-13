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蕭彤雯做菜剁到手指！　眼前發黑進急診…醫生「超專業切菜指導」網友全服了

記者李湘文／綜合報導

前主播蕭彤雯淡出主播台後，將大部分心思放在帶小孩上，也常在臉書分享育兒、下廚日常。然而，她12日晚上卻PO出鮮血淋漓的照片，透露在做菜剁玉米時，失手差點切掉自己的手指，讓不少粉絲嚇了一大跳！

▲蕭彤雯做菜剁到手。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

蕭彤雯做菜剁到手指。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

蕭彤雯透露，以前就曾被醫生說「缺鐵嚴重」，萬一出了什麼事大失血，很可能容易危及生命。果然，她12日做菜時不小心剁到手指，「因為止不住血，整個人暈眩站不住」，到後來甚至開始暈眩、眼前發黑，雖然先冷靜地拍了照，想傳給認識的醫生問問去哪裡掛急診好，但最後實在撐不了，馬上直接衝到醫院縫合。

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▲蕭彤雯做菜剁到手。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

▲蕭彤雯切到手，當場血流不止。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

雖然後來只縫了3針，但蕭彤雯的傷口又長又深，連急診外科醫生看了都驚呼：「哎唷，妳很痛吧，是剁什麼剁成這樣？」她無奈解釋是剁玉米，誰料醫生竟然就開始教她怎麼切：「我縫過很多切到手的，每次我都會問他們切什麼？然後就會去問廚師到底要怎麼切，再回來教病人怎麼切。不然妳下次切玉米還是會再來的。」

▲蕭彤雯做菜剁到手。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

▲蕭彤雯為了替孩子做一頓壽喜燒，差點剁掉手指。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

蕭彤雯後來順利包紮回家，清理一下染血的「案發現場」後，就繼續跟孩子們一起吃害她切玉米切到手的壽喜燒，「大吃一頓壓壓驚是必須的。」她透過臉書寫下慘痛的經歷，提醒大家要小心之外，也分享醫生教的正確剁玉米方法：「用近刀柄處的尖端切下去、折一下，就可以了。」

看到蕭彤雯悽慘的經歷和傷口照片，不少網友都大呼真的太可怕，也忍不住稱讚「醫生思慮縝密」、「醫生好有同理心跟責任心」、「好用心的醫師」、「真的是專業的」。大家也紛紛分享切到手的經歷，提醒蕭彤雯一定要好好保護傷口，希望她能早日康復。

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