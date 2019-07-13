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Elkie懂吃最愛這道台灣料理！CLC開美食清單許願收工開啟吃貨模式

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團CLC即將在明（14）晚舉辦首次在台粉絲見面會，上次在夜市吃過的雞排，讓成員們還念念不忘，香港成員Elkie（莊錠欣）超懂吃，立馬舉出一個道地美食：「我喜歡吃蚵仔煎，希望這次會有時間可以去吃。」

▲韓女團CLC聯訪。（圖／全星秀提供）

▲韓女團CLC抵台先與媒體相見歡。（圖／全星秀提供）

CLC第三次造訪台灣，但卻是首次舉辦單獨見面會活動，今（13）日下午在台北舉辦記者會時，被問到有沒有上網搜尋過台灣美食，她們談到吃就話匣子打開，「雞排...鳳梨酥...珍珠奶茶...」成員睿恩更許願見面會活動結束後就要啟動吃貨模式，「比起專門去找其中一個來吃，希望能到處走走都吃過一遍！」

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Elkie除了來自香港，也跟在韓發展的台灣成員如TWICE子瑜有私交，對台灣美食自然是不陌生，她回應：「我很喜歡台灣的美食，想吃的太多了，自己很喜歡吃蚵仔煎，不過今天才剛到，希望這次有時間可以去吃。」

▲韓女團CLC聯訪。（圖／全星秀提供）

▲CLC渴望大吃台灣美食。（圖／全星秀提供）

雖然抵不過美食誘惑，但這次主打歌《ME》有需多露小腹的造型，身為女團，該做的運動還是得做。譽恩就表示，「平常靠運動來維持體力，皮膚則是通過吃維他命等方式來管理。」炎炎夏日要如何防曬呢？Elkie透露，「我連在家裡都會擦防曬，因為家裡的燈光也會讓皮膚曬黑。」

CLC於2015年出道，卻遲至今年初才獲得音樂節目第一座冠軍寶座，總算是熬出頭，承姬最先感謝的是粉絲，「心中真的滿懷感激，包含粉絲、公司會長與工作人員們，最大的想法是希望以這個獎為契機，要更加地努力。」CLC粉絲見面會將於14日（周日）下午5點，在ATT SHOWBOX大直館8樓舉行。

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