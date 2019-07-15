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獨家／瘦子新片劉德華點頭客串！導演柯有謙「集男神」倒數開拍

記者盧薇淩／台北報導

柯有倫弟弟柯有謙（Jacky）正著手籌備新電影，此由他親自執導的首部作品，預計在暑假後開拍；此部以賽車為主題的青春愛情片，男主角找來嘻哈天團頑童MJ116的瘦子擔綱，也是瘦子進軍電影圈處女作。不過除了男主角令人驚訝，近日更傳出該片找來天王級A咖客串演出，即為這幾日來台宣傳電影《掃毒2天地對決》的「華仔」劉德華。

▲▼瘦子劉德華 。（圖／本色提供、記者張一中攝）

▲劉德華將友情客串瘦子主演的電影。（圖／本色提供、記者張一中攝）

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《ETtoday星光雲》掌握獨家消息，柯有謙正著手籌備首部親自執導的電影，以賽車愛情劇為電影走向，男主角找來帥氣及叛逆的頑童MJ116的瘦子主演。據了解，該片預計暑假後動工，而除了期待男主角表現，更找來行程滿檔的A咖天王劉德華友情客串，天王在戲裡的角色令人好奇，也為該片再添期待度。

由於父親「小黑」柯受良在香港有許多好友，柯有倫及柯有謙從小受父執輩明星照顧甚多，今年柯有倫香港婚宴，張學友、曾志偉、吳宗憲、方文山、導演葉偉民、李力持等圈內大咖現身婚禮祝賀，讓他特別感激；如今柯有謙執導電影，劉德華義氣相挺客串，也足見兩兄弟在圈內的好人緣。

▲▼柯有謙在柯有倫婚禮上告白 。（圖／翻攝自Playground Wedding YouTube）

▲柯有謙將親自執導新電影。（圖／翻攝自Playground Wedding YouTube）

劉德華這幾日為新片《掃毒2》來台宣傳，從小混混演到香港極具名望的「太平紳士」，華仔笑言：「好像是把以前所有角色集中起來，《古惑仔》變成《無間道》再變《追龍》。」談到未來想挑戰角色，華仔表示什麼都願意，「只要導演能在我身上找到好奇心，除了色情和殺人以外。」

柯有謙新片找來嘻哈歌手跨界主演電影，算是近期國片創舉，也是相中瘦子在舞台上霸氣十足、玩世不恭的形象。對此，頑童所屬本色音樂回應，瘦子有要演電影沒錯，但其他ㄧ切不便透露。

▲▼頑童瘦子、柯有倫柯有謙 。（圖／資料照、翻攝網路）

▲柯有謙（右）新片找來瘦子擔任男主角。（圖／翻攝自Playground Wedding YouTube）

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劉德華, 頑童, 瘦子, 柯有謙, 柯有倫

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