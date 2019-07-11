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《WATCHER》中年男遭剪鋸活活斷指！嚴刑拷問人身分竟是現職警察

記者吳孟庭／綜合報導

本周剛開播的韓劇《WATCHER揭密者》，接檔冷血分屍的《VOICE3》，驚恐程度卻沒有下降，反而第二集收視就破了《VOICE3》平均收視。其中一幕中年男子遭凌虐，手指直接被剪鋸工具硬生生剪下，而且行兇的還是現職警察，劇情緊張程度甚至登上隔天韓網熱搜。

▲男子被綁遭剪鋸活活斷指！嚴刑拷問人身分竟是現職警察。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《WATCHER揭密者》由韓石圭（左）、徐康俊主演。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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======以下有第一與第二集雷======

《WATCHER揭密者》講述警察局內部有一個監察組織，專門糾舉違法的壞警察，擔當者就是向來獨來獨往的韓石圭，飾演的都治光監察組班長。

戲劇一開始的引爆點，是徐康俊飾演的金永軍交通警察，在路上看見一台車輛違規闖紅燈而追上去，對方一開始配合問話，卻突然拿出利器刺傷警察手臂，駕車而逃。在逮捕過程中，都治光正在調查的刑事組班長張海龍（許聲泰 飾演）突然介入，金永軍則因開槍射傷逃犯而被警察內部調查。

▲男子被綁遭剪鋸活活斷指！嚴刑拷問人身分竟是現職警察。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲中年男子被綁起來拷問。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

第二集進入引爆高潮，原來這名中年男子逃犯是一名綁架犯，他是張海龍以前的線人，跟警方串通好要綁架勒索建設公司社長的兒子，卻在拿到錢後自己私吞贖金，還把被害者小孩藏起來，所有人都找不到孩子的下落。

▲男子被綁遭剪鋸活活斷指！嚴刑拷問人身分竟是現職警察。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲男子竟眼睜睜看著對方把自己的手指剪掉，畫面血腥程度破表。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

血腥畫面登場，逃犯被建設公司老闆手下綁至廢棄大樓，綑綁在椅子上，用鐵鎚、利器等各種工具凌虐，想要問出兒子下落。這時張海龍手下的刑警登場，他直接拿起剪鋸，將逃犯的手指剪掉，當場痛得悽慘尖叫。雖然都治光與金永軍及時趕到，逃犯卻當場被刑警開槍射中，最後不治身亡。

▲男子被綁遭剪鋸活活斷指！嚴刑拷問人身分竟是現職警察。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲嚴刑拷問人身分竟是現職警察。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

《WATCHER揭密者》由韓劇《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》的安吉鎬導演，搭配《傲骨賢妻》編劇韓相雲，循著單純的一條線，慢慢挖出更多醜聞，劇情緊張刺激，開播第一集收視2.993%，第二集播出後直接衝上4.493%，比《VOICE3》平均收視4.255%還高，後勢看漲。台灣地區每週日一由愛奇藝台灣站獨家播出。

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WATCHER, WATCHER揭密者, 韓石圭, 徐康俊, 日韓風

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