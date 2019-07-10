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湯姆梅西耶《出走巴黎》4點全露！外媒：大開眼界

記者洪文／綜合報導

有「年輕版湯姆哈迪」美譽的以色列鮮肉男星湯姆梅西耶（Tom Mercier），首次主演電影《出走巴黎》（Synonyms）就尺度大開，不僅大露他「比希臘雕像完美」的性感身材，更4點全露、吮指自戳菊花。該片不僅獲美國《綜藝報》讚譽「讓人大開眼界」，更深獲「大滿貫影后」茱麗葉畢諾許領軍的柏林影展評審團青睞，頒發最高榮譽金熊獎。

▲▼《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）

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出生以、法混血家庭的梅西耶，從小學習柔道及現代舞，練就一身健美身材，更因熟悉兩國文化，被導演那達夫拉匹（Nadav Lapid）視為《出走巴黎》男主角最完美人選，力邀他挑戰首次電影演出。意外的是，他竟被導演要求在片中得全裸演出，大露他「比希臘雕像完美」的性感身材。

更驚人的是，為讓觀眾看清他的「重要部位」有割包皮，還得全片維持在「微反應」的狀態，甚至4點全都露，犧牲可說相當徹底。但他毫不扭捏的敬業演出，獲得國際影人豎指稱讚，甚至一度被視為柏林影帝的強力人選，最後助勢電影《出走巴黎》勇擒最佳影片金熊獎。

▲▼《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供）

這部榮獲本屆柏林影展金熊獎的電影《出走巴黎》，劇情描述一名渴望入籍法國的以色列帥男約亞夫，前往巴黎尋夢卻慘遭洗劫。當他幸運獲得一對富有情侶艾米勒（昆汀杜馬爾 Quentin Dolmaire 飾）與卡洛琳（露易絲謝維洛特 Louise Chevillotte 飾）相助時，三人卻意外發展出微妙的三角戀情。

梅西耶在片中僅靠一本法語字典，就遊遍了巴黎塞納河、知名博物館及古蹟聖母院。但他遇到的這對貴人情侶，男的傾心他的不凡背景，女的卻酷愛他的健美肉體。甚至他為生活去應徵模特兒，都被藝術家要求擺出各種全裸姿勢，更大露第四點、自戳菊花入鏡，心靈肉體任人意淫，讓人心生同情。

▲▼《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供）

《出走巴黎》在柏林首映時，湯姆梅西耶的大膽演出，就讓國際影人讚嘆得奔相走告，電影日前在台試片，震驚得連知名女影評人都在臉書大讚「男主角太強了」，還呼籲台灣男星千萬不要嘗試，「應該學不來！」。

特別的是，湯姆梅西耶在電影《出走巴黎》中，也自比為法國文豪卡謬筆下的《異鄉人》，表明他與法國社會格格不入、卻進退維谷的難堪處境。導演那達夫拉匹片中以男主角闖入屋裡的開場戲，對比了結束時的不得其門而入，看似雙手歡迎異鄉遊子，實則將他們拒於門外，狠批法國社會的偽善。

《出走巴黎》將於7月26日全台上映。

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