小孩是同班同學！品冠跟大S「一起參加家長會」聞死訊當場眼眶紅

記者黃庠棻／台北報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，小S難過說「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」稍早，凱渥娛樂在公司歡慶開工，品冠也透露自己跟大S的私下關係，講到激動之處忍不住紅了眼眶。

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▲大S在日本猝逝。（圖／記者李毓康攝）

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凱渥娛樂在3日慶祝開工，旗下藝人包含品冠、陳零九、王心恬、FEniX陳峻廷、Ozone林煥鈞、F.F.O陳至琦、原子2李呈恩、AcQUA源少年-黃莑茗、李秉諭、盧佾暘、林毓家、胡祖薇、翟浚安、林輝瑝、王可元、盧以恩、福地祐介等人都穿上紅色上衣喜氣出席。

▲品冠出席2025凱渥開工。（圖／記者周宸亘攝）

其中，品冠透露自己這次過年在馬來西亞、台灣兩邊過，紅包在一月中就已經發給兩個小孩，沒想到兒子、女兒從小就養成金錢觀念，覺得他在外工作忙碌，相當懂事地回包了紅包給他，笑說「內容大概只有他包出去的十分之一而已」，講到孩子們他始終流露著幸福的微笑。

▲品冠出席2025凱渥開工。（圖／記者周宸亘攝）

不過，品冠也透露在採訪前得知大S過世的消息，坦言早期錄製節目時都有碰過，直言「很遺憾這個事情」，更透露雙方其實私底下也有互動，原來兩人的小孩是同班同學，一起參加過家長會，兩人遇到的時候都在聊關於孩子的事情。

▲品冠講到大S忍不住眼眶泛淚。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

不僅如此，品冠回想起跟大S碰面的點滴，表示對方對小孩的大小事都親力親為，在旁邊看都能感受得到對方對小孩的愛有多深，講完之後他忍不住沈默了好一陣子，眼眶也跟著泛紅、含淚，不難看出大S過世的消息對他有多震驚。