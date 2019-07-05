影／HBL籃球電影《下半場》正式預告！「高中校隊天菜」同框PK帥炸

記者洪文／綜合報導

台灣電影《下半場》以高中籃球聯賽（HBL）為背景，正式預告5日晚間6點出爐！該片由全台嚴選出25位兼具球技、身材及顏值的小鮮肉演出高中籃球員，由影壇新人范少勳、朱軒洋飾演的親兄弟，從相依為命、最有默契的隊友，因為夢想分道揚鑣，成為籃球場上的對手。為本片籌備7年的導演張榮吉表示：「台灣的高中籃球聯賽，如同日本的甲子園，充滿青春與心跳加速的記憶，球員不只揮灑汗水，更付出淚水，只為在高中三年為自己留下美好的印記。」

▲《下半場》宣傳照。（圖／華納兄弟提供）

張榮吉與監製陳寶旭於2012年合作完《逆光飛翔》後，就開始籌備本片，並設下「一切都要來真的」拍攝標準；2017年10月進行全台海選，挑選出一批真正的籃球員，並加入幾位有籃球底子的新生代演員，以半年時間進行表演、球技、體能等訓練，導演張榮吉表示：「一開始其實會擔心這些球員沒辦法自在表現自己，但經過訓練過程，看到他們很大的變化跟進步，非常讓人驚豔！」

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▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）



嚴謹的籌備，讓《下半場》成為第一部獲得高中體育總會授權使用HBL名稱的電影，為了拍攝片中多場逼真的球賽，不僅動員數百位籃球員參與演出，還聘請HBL的冠軍球隊教練賈凡、楊政倫等擔任演員們的籃球教練，也請到專業球評王承文擔任劇本顧問。片中的道具、場景、服裝都經過考究，盡可能忠實呈現HBL氛圍，帶領觀眾參與一整個賽季的過程。每場球賽由球員演員們無替身上場，也因為場面浩大、拍攝耗時，讓製作成本達到8000萬台幣。

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

范少勳、朱軒洋飾演一對來自貧困家庭，相依為命的兄弟，弟弟加入菁英球隊育英高中，受到教練重視，蛻變為場上耀眼的球星；哥哥則是進了雜草球隊光誠中學，卻面臨解散的困境，於是他和不想放棄的隊友，建立了另一種兄弟情誼。賽季開始，兩兄弟在賽場重逢，體認到在爭奪冠軍的路上，他們必須擊敗彼此，上半場失去的，下半場贏回來。



《下半場》由張榮吉導演、陳寶旭監製，華納兄弟發行，將於8月23日全台上映。