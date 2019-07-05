獨家專訪／1天噴光100萬升自來水！S2O泰國創辦人Pulin：創造體驗很重要，台灣準備好了

記者洪文／專訪

S2O Songkran Music Festival（泰國潑水音樂節）短短5年，躍上亞洲最有知名度的電音活動之一，今年首度引進台灣，S2O Taiwan作為海外第2站。創辦人之一Pulin Milintachinda接受《ETtoday》專訪透露，整場活動1天需要用到100萬升的自來水，水一直是最大的課題，而團隊每年不斷的革新技術，造就如今獨一無二的特殊體驗，「不能隨便去其他國家舉辦，我認為台灣是各方面都準備好的，所以很開心來到這裡舉辦。」

▲泰國S2O潑水音樂節創辦人Pulin Milintachinda。（圖／記者張一中攝）



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【S2O緣起】

結合電子音樂、泰國傳統節慶潑水節，成為S2O獨一無二的特色，而這個點子來自泰國知名脫口秀主持人Woody Milintachinda，也是Pulin Milintachinda的哥哥。Pulin透露：「我們時常到國外的音樂節朝聖，每到一個地方心裡總在想：『哇，這個國家可以辦這個，他們可以辦這麼大，為什麼我們不做大一點？為什麼我們不想大一點？』泰國本來就有大型的潑水節，人們沿著街道潑水，嘗試做點新的，把潑水節跟音樂節結合在一起。」當初取名S-2-O很簡單，他解釋「S」就是Songkran潑水節的意思，而「2O」就是H2O，所以S2O意思代表不只是水而已，而且是潑水節的水，帶有祈福之意。

▲S2O泰國潑水音樂節結合潑水節與音樂節，造就獨一無二的特色。（圖／記者洪文攝）



Pulin透露，一開始S2O不是專門的電子音樂節，各種音樂都會放，「第一屆不是專門EDM的活動，任何的音樂都可以，我們希望最好是大家都可以喜歡的音樂，大家不一定要聽懂語言，就能隨著音樂跳舞狂歡。當然，EDM是最適合的音樂類型，因為大家不用去了解語言，仍然可以享受狂歡，所以5屆辦下來，已經變成全部都是EDM了，目前看起來蠻好的，但是我們很開放的，也許哪一年變成嘻哈或是流行樂、搖滾樂，什麼都可能在S2O出現。」

▲泰國S2O時不時會跑出來噴水的工作人員。（圖／記者洪文攝）



第一年的S2O只有泰國人參加，如今每年來自世界各地的人前來朝聖，Pulin相當開心，「這是最能慶祝我們傳統文化的活動，也是其他國家可以認識這個文化的方法。」他認為就是這個泰國獨有的文化有趣的地方，「走在路上，人們會潑你水，即使你說不要，還是會潑，就連警察都會濕，你必須放寬心，開心去享受生活，所以S2O是個機會，讓我們介紹如何盡情玩樂。」

▲曼谷S2O電音節水柱有3層樓高，台下觀眾全身濕透。（圖／記者洪文攝）



【水是最大的難題】

被問到S2O籌備初期的困難之處，Pulin瞪大著眼睛回：「肯定是有困難的！」他指出第一年場地在草地上舉辦，結果整個場地一片泥濘，「那是一個很大的課題，非常糟！」因此他們隔年就選在柏油路面上舉辦，「畢竟整個活動的製作基本上是與水有關，我們花了70％的精力在水上面，包括該怎麼儲存水，該怎麼噴射水，該怎麼把水送走，其他音樂祭思考這部分可能只有30％，可是對我們來說最大的課題永遠都是水。」所以從第一年到至今，他們一直在研究水的科技，改善儲水、噴水的方式，每一年觀眾都能看到一些進步的改變。

▲泰國S2O水車，每天24小時不間斷運水。（圖／記者洪文攝）



外界最關心水從哪裡來，Pulin直率地回答：「自來水，這是最乾淨的水，而且是我們用買來的水。我們有很多方法，從幫浦接水管抽水進來，我們也有水車從外面運水過來，我們有8台水車24小時內不斷來回循環運水。」他透露，一天活動下來需要用到100萬升的水，「這聽起來很多水，可是你如果一直灑水，這一點都不多。」



▲泰國S2O儲水槽，連接水管到後台的儲水槽。（圖／記者洪文攝）



雖然潑水節期間的泰國街道上，很多人拿著水槍掃射，可是在S2O是禁止的（台灣另有開放水槍掃射區，可在現場租借水槍）。Pulin解釋：「我們希望你的手沒有拿任何東西，雙手放在空中，享受著活動帶來的樂趣，讓四周的水朝你身上噴去。我們的目標就是希望當你離開S2O的時候，你已經準備迎接新的一年，你感受是全新的，把過去所有的晦氣一掃而盡，這是回到你的工作、回到你的生活、回到任何你夢想中的新的階段的最好方式。」

▲泰國S2O後台的儲水槽與幫浦。（圖／記者洪文攝）



過去S2O的水由天而降，有種淋雨的不舒適感，去年開始改為四周環繞噴射，身體感覺舒適許多。Pulin坦言：「每年我們都告訴自己，我們必須要做到好，而且還要更好，並且改掉『雨』的感覺，雖然雨是好的，那是自然的，但是一個派對不該如此自然，應該要有些改善機制，所以我們每年改善水的技術設施，我們嘗試控制我們的水，就像是我們控制視覺以及燈光，而水也是派對表演的一部分。要在一開始按下去噴水，還是不要按，如果雷射光搭配水的噴射，又是非常漂亮的感覺。」

▲泰國S2O控制水的機器，右上角按鈕可控制左右側出水。（圖／記者洪文攝）



今年S2O舞台下的觀眾首度改為3個區域，而非傳統電音活動以中間貓道分隔觀眾為2區的模式。Pulin坦言，改變沒有別的原因，就是希望儘可能地把大家噴濕。「中間那區叫作『專家區』，因為觀眾會遇到來自左右兩側的水柱同時噴射過來，還有從舞台前方噴射過來，其實背後也有兩支我們叫作『恐怖鱷魚』巨型噴射過來的水。」他感謝記者發現這些年的改變，還打趣預告明年還會不同，「可以期待一下，我們還在想新的方式。」

▲泰國S2O台下觀眾區首度分為3個區域，中間為「專家區」。（圖／翻攝自S2O臉書）



【舉辦天數、地點都是學問】

其實S2O在第一年辦了4天，這幾年改為舉辦3天。Pulin透露：「我們希望大家每天都能來參加，而很多人反應3天剛剛好，我們也覺得3天不錯，希望把能量集中在最後一天，如果是4天，第3天一想到還有1天就會很累。」他以今年為例，其實每一天參加入數相當，到了第3天觀眾搬出所有的精力出來，食物區、休息區、入口處全空的，全部都湧入舞台前方享受，「我在控台看著這個景象，忍不住『哇！不一樣！』這就是我們想要的活動結束方式，如果還有1天大家肯定都累了。」

▲泰國S2O舞台上噴火與棉花都有精準調整距離，避免安全有疑慮。（圖／記者洪文攝）



舉辦地點也不太一樣，S2O在2017年辦在Rama 9捷運站走路可以到達的Show DC，而今年移師到Live Park，距離市區越來越遠，附近完全沒有捷運。Pulin坦言：「2017年我們的場地面臨幾個好處與壞處，最大的課題就是鄰居，場地旁邊就是住宅，就有噪音問題，太近了，所以我們就要移到遠離住宅區的地方。Live Park場地較大，附近也沒有任何建築物。」他說完馬上笑說：「但現在有了建築物（只是還沒有居民入住），我們找到一個沒有住宅的地方，然後他們又蓋了住宅。」

▲泰國S2O舞台上的棉花內還有雷射光，暗藏不少細節。（圖／記者洪文攝）



難道不擔心距離捷運站太遠而流失民眾嗎？Pulin則是看得樂觀，「我們總是建議觀眾不要騎車過來，而是搭計程車，老實說（Live Park）距離捷運站只有2至3公里，其實沒有這麼遠，而且跟Show DC在同一條路上。很多人告訴我喜歡新的場地，因為舊的場地交通很塞，觀眾反而花2小時才能進來，搬到這裡就只有我們的活動，沒有其他活動在這裡，所以每個地方有好有壞，對我們來說，綜合考量之下移師到Live Park是個好的決定。」

【品牌結合共創雙贏】

熟悉S2O的人，肯定對Pepsi百事可樂不陌生，幾乎是5年來S2O密不可分的品牌視覺。Pulin坦言，「Pepsi是我們最好、最大的朋友，一直合作5年至今。剛開始他們不確定S2O是什麼樣的音樂節，也不知道會辦成什麼樣子，但是他們認同我們的理念，期待創造新的、很好的享樂時光，這也是他們想要的，而Pepsi的品牌理念是分享給每個人，而S2O的理念也是希望分享給每個人，你不用懂EDM，你不用懂Rave，但是你來到S2O，你一定可以享受到快樂。甚至不知道DJ是誰，80％來這裡的人不知道DJ是誰，但是他們很享受這個活動！」

▲泰國S2O到處都看得到Pepsi。（圖／記者洪文攝）



Pulin坦言，S2O贊助廠商有不同的等級，主要目的是為了行銷跟媒體曝光，比方說Pepsi就是報紙、電視、社交網路全綁在一起，「這就是你為何可以在曼谷街上到處看得到S2O的廣告，我們跟Pepsi綁在一起，我們從他們那邊獲得資金，去舉辦各種行銷活動，他們也會買廣告給我們，這屬於一個等級的合作單位，整個行銷合作包在一起。」贊助單位分為金錢贊助、產品贊助、策略贊助，他坦言，S2O整個預算20％缺口，仰賴品牌現金贊助，「我們感謝這些品牌提供資金，確保我們每年繼續舉辦下去。」

▲泰國S2O場內的Pepsi主要攤位。（圖／記者洪文攝）



其實S2O大部分營運資金來自售票，Pulin不諱言：「我們仰賴粉絲來臨並且相信這個品牌，S2O是一個很大的投資，包括製作硬體、場地以及任何元素都要花很多錢。我們從1天不到1萬人次，增加到現在1天2萬人次，很難再增加了。我認為2萬人次是剛好的，大家不會覺得太擁擠。」不過每當辦完一年S2O，粉絲的熱情又促使他隔年繼續辦下去：「是的，我們會永遠辦下去。」

▲泰國S2O贊助商在場內攤位大手筆打造溜滑梯。（圖／記者洪文攝）



【最美的風景是人】

有了S2O舉辦5年的經驗，Pulin印象最深刻的仍然是觀眾。他說：「每年S2O都有每年都來的老朋友，也有第一次來沒參加的新朋友，我最開心的是遇到朋友告訴我：『這比想像中的還好！』很多人一開始很怕會弄濕，想去一些舒適的地方，雖然他們想要體驗一些事情，但是他們又不想弄濕，當他們弄濕之後才發現，OK，他們改變心意了，現在他們想要真正的濕透！這很有趣，一旦你弄濕之後，就會想要繼續濕下去，乾脆好好去玩。」

▲泰國S2O今年有許多台灣觀眾特地朝聖。（圖／記者洪文攝）



不只是一般民眾，就連DJ也是對S2O感到驚艷。Pulin坦言：「他們不敢相信這可以辦得成，他們時常告訴我，這個活動跟他們以前參加的很不一樣。通常他們的經紀人不太會告訴他們會發生什麼事，直到他們來到這裡看到潑水，特別驚喜。」很多DJ甚至要求使用噴水槍，這時他只好回：「很抱歉，你要留在DJ台上！」結果許多DJ表演完之後立刻跑到舞台底下跟著觀眾一起玩。他特別記得TUJAMO不斷說著：「S2O是唯一一個他體驗到如此特別的活動。」還喊著要再回來表演。

▲許多DJ難忘S2O的獨特體驗，Pulin相當開心。（圖／記者張一中攝）



【選擇台灣作為海外第2站】

Pulin回憶當時接到台灣主辦單位斯邦奈的邀請，相當興奮，「我們很開心遇到對的夥伴，Brain以及他的團隊（斯邦奈）擁有很多的經驗，他們想要為觀眾盡自己所能創造一個好的體驗，我認為這是最重要的事，我們對於舉辦活動有同樣的理念。而Brain去過幾次S2O，他認同這樣的活動體驗，那是一種『你今年來到這裡就會覺得開心』的感覺，我們討論之後，很幸運達成共識，在日本舉辦之後，以台灣作為海外第2站。」

▲S2O首度來台，目前正在大佳河濱公園搭建舞台中。（圖／翻攝自S2O Taiwan臉書）



對於選擇台灣作為S2O海外第2站，Pulin認為台灣跟日本很多相似之處，「這裡電音派對環境成熟，我看過台灣觀眾參加派對，你們是真的在派對，這就是我要的。」另一方面，他認為S2O需要很多技術輔助，包括儲水、安全等要素，不能隨便去其他國家舉辦，「我認為台灣是各方面都準備好的，所以很開心來到這裡舉辦。」他稱讚大佳河濱公園是個很漂亮的場地，「一整塊水泥地，旁邊還有個河道，水不會堵在場地上，而且地點就在市中心附近，觀眾抵達很方便。」

▲S2O把泰國舞台搬來台灣，晚上也非常漂亮。（圖／翻攝自S2O Taiwan臉書）



【創造獨特的體驗】

剛好今年台灣電音活動面臨低潮，Pulin認為「創造一個觀眾的開心體驗」是很重要的，做出活動的特別才是生存下來的關鍵，「觀眾對音樂的口味不斷改變，DJ也許今年紅、明年就不紅了，而體驗將是觀眾參加的原因，因為他們沒有這樣的體驗。」因此他與台灣主辦單位斯邦奈努力營造體驗，因此在台灣場打造滿滿的泰式風情，「將有泰式料理、泰式按摩、泰拳，這是真正的泰國文化體驗，人們會很開心參與，享受純正的泰式體驗，然後回家甚至不用坐飛機。」

▲S2O製作比基尼周邊產品，Pulin自嘆不如：「台灣太厲害了，泰國要回去檢討！」（圖／翻攝自S2O Taiwan臉書）



最後，Pulin向台灣觀眾保證：「S2O將是你以前從未體驗過的，一個非常獨特的慶祝方式，它依然是潑水節的電音派對，潑水代表快樂、祈福，這是我們迎接新年的方式，台灣以往在12月迎接新年，現在你們在7月可以迎接另一個新年，我們可以說是一種『熱的新年』，很熱、很甜蜜，來S2O吧，來濕一下吧，用一種很酷、很酷的方式享受快樂，你會愛上水帶來的快樂。」

S2O Taiwan將在7月6日、7月7日於台北市大佳河濱公園舉行。