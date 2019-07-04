ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

幫言承旭開路…叫民眾滾！　名導道歉「讓他背鍋了」真相曝光

記者傅家妤／綜合報導

男星言承旭日前為拍攝新片《相親大作戰》現身成都某傳統市場，在當地掀起一陣騷動，民眾紛紛搶拍明星風采，他全程臉帶笑容，非常親民，不過現場工作人員卻被指頻頻驅趕圍觀的人，還大吼「滾！讓開！」影片在網路上遭到瘋傳，而導演陳嘉上3日也隨即出面道歉，稱該名工作人員是自己的人。

▲言承旭現身成都菜市場。（圖／、翻攝自《娛七叔叔》微博、陳嘉上）

▲陳嘉上為自己的工作人員害言承旭被罵道歉。（圖／、翻攝自微博／《娛七叔叔》、陳嘉上）

言承旭日前被直擊現身四川成都的某三聖鄉喜樹街的菜市場，只見180公分的他，留著鬍渣，穿黑色T恤和長褲，在人群中十分顯眼，而他所到之處都引起多位民眾圍觀，大家也紛紛擠在拍攝組旁邊，搶拍明星風采，引發一陣騷動，現場非常混亂，而在前方其中一名幫忙撐傘、開路的工作人員，還對圍觀的民眾怒吼「滾！讓開！」

請繼續往下閱讀...

▲▼言承旭現身成都菜市場。（圖／翻攝自微博／娛七叔叔）

▲▼言承旭現身成都菜市場。（圖／翻攝自微博／娛七叔叔）

▲言承旭現身成都菜市場引起騷動。（圖／翻攝自微博／《娛七叔叔》）

事情在網路上掀起不少熱議，大部分網友都認為該名工作人員非常無禮。對此，《相親大作戰》的導演陳嘉上隨即在微博上發文道歉並澄清，解釋工作人員是因為現場人太多太亂，才會說錯話，「我會好好檢討團隊工作，更要向言承旭道歉，這些是我的工作人員，讓他背鍋了。對不起，真對不起。」

事實上，先前也有目擊現場的網友在微博上發文還原現場狀況，稱當時言承旭一出場，現場民眾糾紛紛往前推擠，一開始工作人員也非常禮貌地好言相勸，「可是當時好好說話有人理會嗎？真的一點用都沒有，尤其是一些大媽，使勁擠，還罵人。」甚至連言承旭上廁所時，還有民眾廁所門外拍攝、圍堵。雖然現場一片混亂，但該網友透露，言承旭全程一直都保持微笑，與眾人親切打招呼，要大家不要被誤導。

▲言承旭。（圖／、翻攝自微博／《全球最愛言承旭家族－旭的影子）

▲網友還原當天現場狀況。（圖／翻攝自微博／《全球最愛言承旭家族－旭的影子）

推薦閱讀

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

正妹女星驚傳遭性侵槍殺！　「全裸陳屍橋下」路人嚇報警…揪離譜真相怒了

正妹女星驚傳遭性侵槍殺！　「全裸陳屍橋下」路人嚇報警…揪離譜真相怒了

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

《炮仔聲》演員梳化中「毛巾沒遮住」露點！　吳婉君PO出照片：都給你贏

《炮仔聲》演員梳化中「毛巾沒遮住」露點！　吳婉君PO出照片：都給你贏

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

宋仲基婚變「哥哥3舉動」洩端倪！　IG限時動態4個字暗譙

宋仲基婚變「哥哥3舉動」洩端倪！　IG限時動態4個字暗譙

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

棒球帽正妹坐高鐵站地板吃漢堡！仔細一看是「超大咖女神」

棒球帽正妹坐高鐵站地板吃漢堡！仔細一看是「超大咖女神」

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

蔡依林深夜私房照！往下看…掉出「渾圓翹臀」S曲線被看光

蔡依林深夜私房照！往下看…掉出「渾圓翹臀」S曲線被看光

小S大女兒登時尚雜誌！　13歲進化「高級臉」西裝穿上身超霸氣

小S大女兒登時尚雜誌！　13歲進化「高級臉」西裝穿上身超霸氣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

正妹女星驚傳遭性侵槍殺！　「全裸陳屍橋下」路人嚇報警…揪離譜真相怒了

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

《炮仔聲》演員梳化中「毛巾沒遮住」露點！　吳婉君PO出照片：都給你贏

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

宋仲基婚變「哥哥3舉動」洩端倪！　IG限時動態4個字暗譙

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

棒球帽正妹坐高鐵站地板吃漢堡！仔細一看是「超大咖女神」

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

言承旭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳柏霖突宣告「做了大事」　紀念35年來歷史性一刻：再見了！
  2. 《爸爸》諾一8歲帥臉超越老爸！　搭女同學合唱…驚見「超萌身高差」
  3. 「前寶塚最強男役」柚希禮音抵台！　鐵粉恐龍裝迎接
  4. 關鍵開幹／不倫暴瘦狂哭慘被拍 爆謝忻復出陰謀論
  5. 超級英雄很難當！湯姆霍蘭德「不脫蜘蛛服」喝咖啡的方法超乎想像
  6. 王凱消失一年暴瘦8公斤！膽結石發作險送命「媽以為中邪」
  7. 幫言承旭開路…叫民眾滾！　名導道歉「讓他背鍋了」真相曝光
  8. LEO王休學了才講！媽保證：老實說我就不生氣　害怕被抓包先招了
  9. 他們是同人！《阿爾罕》他有演《WWW》　「男神的師弟」背景曝光
  10. 蕭敬騰婚禮獻唱！認了「有想婚衝動」　新娘聽歌感動哭了　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366