幫言承旭開路…叫民眾滾！　名導道歉「讓他背鍋了」真相曝光

記者傅家妤／綜合報導

男星言承旭日前為拍攝新片《相親大作戰》現身成都某傳統市場，在當地掀起一陣騷動，民眾紛紛搶拍明星風采，他全程臉帶笑容，非常親民，不過現場工作人員卻被指頻頻驅趕圍觀的人，還大吼「滾！讓開！」影片在網路上遭到瘋傳，而導演陳嘉上3日也隨即出面道歉，稱該名工作人員是自己的人。

▲陳嘉上為自己的工作人員害言承旭被罵道歉。（圖／、翻攝自微博／《娛七叔叔》、陳嘉上）

言承旭日前被直擊現身四川成都的某三聖鄉喜樹街的菜市場，只見180公分的他，留著鬍渣，穿黑色T恤和長褲，在人群中十分顯眼，而他所到之處都引起多位民眾圍觀，大家也紛紛擠在拍攝組旁邊，搶拍明星風采，引發一陣騷動，現場非常混亂，而在前方其中一名幫忙撐傘、開路的工作人員，還對圍觀的民眾怒吼「滾！讓開！」

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▲言承旭現身成都菜市場引起騷動。（圖／翻攝自微博／《娛七叔叔》）

事情在網路上掀起不少熱議，大部分網友都認為該名工作人員非常無禮。對此，《相親大作戰》的導演陳嘉上隨即在微博上發文道歉並澄清，解釋工作人員是因為現場人太多太亂，才會說錯話，「我會好好檢討團隊工作，更要向言承旭道歉，這些是我的工作人員，讓他背鍋了。對不起，真對不起。」

事實上，先前也有目擊現場的網友在微博上發文還原現場狀況，稱當時言承旭一出場，現場民眾糾紛紛往前推擠，一開始工作人員也非常禮貌地好言相勸，「可是當時好好說話有人理會嗎？真的一點用都沒有，尤其是一些大媽，使勁擠，還罵人。」甚至連言承旭上廁所時，還有民眾廁所門外拍攝、圍堵。雖然現場一片混亂，但該網友透露，言承旭全程一直都保持微笑，與眾人親切打招呼，要大家不要被誤導。

▲網友還原當天現場狀況。（圖／翻攝自微博／《全球最愛言承旭家族－旭的影子）