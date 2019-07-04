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關鍵開幹／不倫暴瘦狂哭慘被拍 爆謝忻復出陰謀論

新聞節目中心／綜合報導

謝忻自從和阿翔的驚天車吻之後，除了透過臉書道歉，彷彿人間蒸發，而事發至今兩週，謝忻出門第一件事，就是前往金山祭拜已故的恩師黃義雄（寇桑），情緒失控到1小時內暴哭4次，對此，有網友提到，謝忻被拍到跪著痛哭的淒慘模樣，其實非常可疑，網友指出：「我只想問，你們以為她不知道會被跟拍嗎？」對於謝忻的失控爆哭，只是想漂白、為復出做準備，其中恐怕有「陰謀論」。7月5日下午1點的《關鍵開幹》，邀請資深媒體人康仁俊、資深媒體人許聖梅、資深媒體人粘嫦鈺、資深媒體人謝國安一起來探討。

人夫阿翔獲得老婆Grace的原諒後，被目擊和老婆蜜遊澳門修復感情，在不倫戀中可以說是安全下莊，不過卻被爆出，事實上謝忻與Grace根本稱不上是閨密。週刊更爆料，謝忻最後選擇與阿翔在一起的原因，據說是因為阿翔給予她承諾與期待，才會讓謝忻這樣死心蹋地的愛著他，可惜最後謝忻卻先被拋棄。對於謝忻、阿翔和Grace三角關係，網友們怎麼看呢?之後又會是如何發展呢?

▲▼關鍵開幹節目錄影。（圖／節目中心攝）

關鍵開幹節目錄影。（圖／節目中心攝）

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相較於翔忻激吻是因為被跟拍才鬧出這麼大的風波，許多的直播主卻是無所不用其極的想竄出頭，日前就有一名人妻直播主卻是因為成了別人婚姻的第三者而鬧上新聞版面。

新北市一名已婚吳姓男子透過直播發現一名貌美的人妻，透過不斷砸錢打賞與對方結識，進而發生性關係。20多歲的吳男看上俏麗的人妻直播主，不斷當「乾爹」砸錢吸引對方注意，私下聊天後也多次相約見面，直到2018年7月才一起到三峽開房間，維持這段不倫戀3個多月。事後，與丈夫分居的女直播主在同年10月找到吳妻的臉書，私訊對方嗆聲，要求女方搬離住處，好讓她和吳男同居，見對方不為所動，竟在同年11月將與吳男的性愛影片傳給吳妻，氣得對方提告。

看完了直播主的誇張行徑之後，沒想到台灣非常普遍的便利商店竟然也出現讓人匪夷所思的畫面。日前有民眾到某連鎖超商消費時，驚見3名男子在用餐區圍爐煮火鍋，而且桌上還擺了簡易瓦斯爐，正在烹煮香噴噴的火鍋，讓他看了是目瞪口呆，當場說不出話來。

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關於《關鍵開幹》

《關鍵開幹》陪你(妳)上到外太空下到地表中，談天文說地理樣樣來，人稱幹哥的資深媒體人彭華幹擔任主持，針對熱門人物、關鍵話題、時事嘲諷、不公不義、歷史謎團、娛樂八卦等議題，進行即時評論與解析。

 《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。

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