許書豪驚爆車子失控爆胎！　「輪胎發怪聲」嚇到險閃尿

記者蔡琛儀／台北報導

許書豪推出全新專輯《真心話冒險王》，念交大聲音與音樂創意科技碩士的許書豪發揮所長，決定從音樂的起點「聲音」為出發點，為此更特地花了一年的時間去採集自己想要的聲音，包括心電圖的聲音、時針的聲音、賽車場甩尾的聲音、汽車引擎聲、關電視的聲音、手機關機的聲音、倒水及水滴的聲音。

▲▼ 許書豪推出新專輯，為此跑去收集聲音。（圖／上行娛樂提供）

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其中又以甩尾的聲音收集過程最費時，為此許書豪特別跑去高雄一家專門教「失控安全駕駛及飄移培訓班」的教練去學甩尾技術，他不惜冒著生命危險，首次體驗車子失控爆胎時的感覺，讓他在車上嚇得驚聲大叫，直呼快要閃尿，在過程還聽見輪胎有爆胎的怪聲，「教練竟然很淡定的控制到終點，這才了解他們把『甩尾』稱作『失控安全駕駛』的意義！還好最後順利了錄下我想要的聲音！」

過程中印象最深刻的就是收集到自己從小到大怕的「媽媽責罵聲」，他笑說：「走在高雄的街坊中突然聽到有一戶的媽媽大聲喊：『都幾點了，功課寫了沒？』因為超大聲，勾起我小時候的回憶，因為我最害怕的就是聽到這句話！」而講到恐懼的聲音，小時候被狗追過的許書豪對於狗叫聲很害怕，原本想要跑給狗追順便蒐集狗叫聲的他，因緣際會到了高雄市政府搜救犬訓養中心，才知道搜救犬吠叫不是追人而是救人，許書豪還因此體驗了被搜救犬救助的過程，讓這次尋音之旅更加有意義。

▲▼ 許書豪為收集聲音做了不少有趣體驗。（圖／上行娛樂提供）

許書豪在《真心話冒險王》長達一年多的製作過程中，一度壓力大到失眠近半年，甚至還跑去求助身心科醫生，結果醫生診斷出是壓力症候群，「做這張專輯壓力的確很大，因為金曲的關係讓自己覺得不能辜負大家給的期待與機會，所以變成有一陣子我很難入睡，睡前腦中一直在想事情，然後整夜沒睡的狀況常發生，最慘的是隔天一早還要表演！」現在他若睡不著，就會跑去運動把自己操到很累才去洗澡睡覺，「所以我在健身房出沒時間永遠是晚上11-12點打烊前！」