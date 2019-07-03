全美善死前20分鐘「最後1通電話」內容曝光！　向爸爸訴苦：好累

記者李湘文／綜合報導

南韓女演員全美善（音譯，전미선）在6月29日輕生，被爆生前就患有憂鬱症，疑似因為家人過世、母親臥病在床，承受多重壓力。韓媒昨天（2日）曝光全美善生前最後1通電話內容，她在尋死前20分鐘曾向爸爸提到：「家裡生病的人好多，好累。」

▲全美善死前20分鐘曾打最後1通電話給爸爸 。（圖／CFP）

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南韓節目《深夜正式演藝》報導，全美善在事發前還跟同事聚餐，29日凌晨1點回到下榻飯店，1點40分打了個電話給爸爸，約莫通話4分鐘，當時曾訴苦「家裡生病的人好多，好累」。之後雖然還有其他親友打電話進來，但她都沒有再接，約莫2點左右便自斷生命，直到早上11點47分有人報案之後，才被發現死亡。

▲全美善生前疑因家人而承受不小壓力。（圖／CFP）

最先報導噩耗的記者透露，全美善在家人這部分比較辛苦，「父母親的身體都很不舒服，尤其媽媽病得很重，另外4年前家裡也有人過世。」全美善的經紀公司也證實，她生前就患有憂鬱症，一直在接受治療。

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